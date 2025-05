¿Recado de Lamine Yamal al ex médico del Real Madrid?

Lamine Yamal fue protagonista del Barça-Inter (3-3) de la Champions 2024/25 por mucho motivos, sobre todo deportivos, aunque también quedó un margen para los temas colaterales. Desde su curioso pacto con Thierry Henry para intercambiarse camisetas, hasta el mensaje que el delantero del Matarço subió a su cuenta de Instagram tras el partido y en el que parecía salir al paso de un bulo que se habría difundido a partir de ciertas insinuaciones de un ex miembro de los servicios médicos del Real Madrid.

Al finalizar el partido, Lamine tenía un sabor agridulce. Era consciente de que había tenido una actuación estelar frente al conjunto lombardo, pero el equipo, que para él es lo primero, no había podido pasar del empate y el pase a la final quedaba a expensas del choque del 6 de mayo entre Inter y Barça en el Giuseppe Meazza.

Sin pelos en la lengua

Pero Lamine, que ya demostró en la rueda de prensa previa al partido que el miedo se lo dejó en un parque de Mataró y que no tiene pelos en la lengua, también aprovechó para dejar lo que pareció un 'recado' en torno aciertas insinuaciones.

Varios jugadores del Barça suelen lucir vendajes en una mano durante los partidos, Raphinha por ejemplo, y Lamine es uno de ellos. El miércoles, en el primer tiempo del choque ante el Inter, llevaba vendada su mano derecha, pero en el segundo tiempo se lo había retirado. En el postpartido, en su cuenta de Instagram, además de imágenes de acción del encuentro, también añadió una con la mano vendada:

La publicación de Lamine Yamal en su Instagram / @lamineyamal

Durante la primera parte del encuentro se pudo ver a Lamin Yamal jugar con el vendaje en su mano derecha:

Lamine Yamal en una acción de la primera parte del Barça-Inter de la Champions 2024/25 / Valentí Enrich

Y en el segundo tiempo se vio cómo se había desprendido del apósito y jugaba con la mano desnuna:

Lamine Yamal en la segunda parte del Barça-Inter de la Champions 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

Insinuaciones sin pruebas ni fundamento de Niko Mihic

La interpretación que se ha hecho es que Lamine Yamal ha querido salir al paso de las insinuaciones de un antiguo miembro de los servicios médicos del Real Madrid, Niko Mihic que llegó a publicar: "¿Vendajes? Si quieres un acceso venoso fácil es en las muñecas".

"Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas", declaró Mihic en una entrevista en 'Marc' que incluso provocó la sorpresa y el sonrojo del periodista.

"Es mucho decir, pero yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan", añadió Mihic poniendo la carga de la culpa sobre las víctimas de sus suposiciones a las que no aportaba ningún tipo de prueba. "Que digan “no”, pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad?".

Pau Víctor ya replicó un par de días atrás, pero si Mihic necesitaba alguna prueba más, Lamine Yamal se encargó de dársela durante el Barça-Inter, ofreciendo un recital de juego de más de 90 minutos, con o sin vendaje, y reconocido por todo el Planeta Fútbol.