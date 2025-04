Recado de Iñigo Martínez al Madrid: "No estuvieron a la altura"

El central del Barcelona Iñigo Martínez felicitó al colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea y al equipo de árbitros de la final de Copa del Rey por su actuación en un momento "complicado", de mucho "revuelo", tras el plante del Real Madrid en vísperas del partido de la rueda de prensa y el entrenamiento en La Cartuja por las declaraciones de los colegiados.

"Felicitar a Richi (De Burgos) y a sus compañeros que han estado a un grandísimo nivel. Espero que todos lo hagamos y nos pongamos en su piel porque ha sido muy injusto llegar a esos niveles. Hay que arroparlos porque todos fallamos en la vida y es duro lo que viven. A nadie les gusta estar en esa situación", valoró en la zona mixta.

"Lo que pasó ayer no está a altura del gran que el club que es el Madrid. Esa es mi opinión. No es fácil estar ahí y que todos te apunten, por eso he felicitado hoy al árbitro. Todos nos equivocamos. Creo que hoy ha ganado el fútbol y eso es lo importante", consideró.

"Sabíamos que había mucho revuelo alrededor de ellos y que iba a ser complicado pero ha sabido estar y me alegro por Richi porque es un gran tío. La profesionalidad nunca falla y por nuestra parte era demostrar que éramos mejores como hemos hecho", añadió.

Íñigo celebró el segundo título de la temporada del Barcelona y ya enfocó a lo que resta de curso. "Estamos bien. Sabíamos que era nuestro día, que el equipo venía mentalizado y así ha sido. Cualquier otro equipo hoy contra el Madrid con el 1-2 se habría caído y nosotros teníamos claro que era esperar el momento y la fuerza grupal ha sacado el partido adelante".