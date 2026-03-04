Recado de Griezmann al Barça tras el partido

Las reacciones tras el final de la eliminatoria entre Barça y Atlético de Madrid no tardaron en llegar. Una de las primeras y más virales fue la de Antoine Griezmann, que publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram y encendió la polémica.

En la imagen aparece el futbolista francés celebrando el pase a la final mientras dos jugadores del Barça están tumbados en el suelo, justo detrás del jugador del Atlético, totalmente rendidos tras el esfuerzo físico realizado durante el partido. Junto a la foto, Griezmann escribió el siguiente texto: "¿Esta foto va muy dura?". Además, también añadió unos emojis de caritas riéndose.

Las redes se hicieron eco rápidamente de la publicación del delantero y no tardó en empezar a circular un tweet del Barça de hace un año, concretamente del 17 de marzo de 2025, un día después del partido de Liga entre los dos equipos que los de Flick se llevaron con una remontada en el descuento (2-4).

Aquel día, el equipo blaugrana publicó una foto de sus futbolistas reuniéndose antes del partido, mientras Griezmann aparecía en primer plano, mirándoles y desenfocado. El texto que el Barça añadió al tweet fue el mismo que ha publicado hoy el francés, pero sin preguntar: "Esta foto va muy dura".

Un pique entre Griezmann y su ex equipo que ha provocado una respuesta masiva de atléticos y culés en la publicación del francés. Con los primeros alabando a su jugador y los segundos criticando su mensaje y al propio futbolista.

El '7' del Atlético de Madrid fue titular y disputó todo el partido en el Camp Nou, dejando la mejor actuación en ataque de todo el equipo rojiblanco. Todo ello en un momento en el que cada vez se especula más con una posible salida rumbo a Estados Unidos que podría concretarse próximamente.