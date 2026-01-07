'Recado' del Getafe a Lamine Yamal por su celebración: "Marca registrada"

El partido entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona venía marcado por la polémica y la tensión desde la previa del choque. Parte de la afición perica amenazaba con repetir la 'bienvenida' que los seguidores culers dieron en su día a Luís Figo por 'traicionar' a los barcelonistas y reforzar al eterno rival, pero en esta ocasión a Joan Garcia, que cambió en verano el blanquiazul por el blaugrana.

Por si no fuera suficiente, Pere Milla declaró en tono humorístico y en el contexto del programa 'Perico que Vola' que prefería pisar a Lamine Yamal antes que al guardameta de Sallent, comentario al que respondió en redes el '10' azulgrana, calentando aún más el derbi.

No obstante, más allá de los insultos puntuales a Balde y el lanzamiento de objetos en el segundo gol culer, el partido se pudo llevar a cabo sin más complicaciones, y el Barça se llevó la victoria. Con el choque finalizado, Lamine Yamal celebró el triunfo simulando guardarse los tres puntos en el bolsillo, un gesto copiado a posteriori por otros jugadores en Europa. Sin embargo, el Getafe tiene claro donde nació esa celebración, y así lo ha dejado claro en sus redes sociales.

En el vídeo del conjunto azulón, puede verse al de Rocafonda realizando el peculiar gesto de enseñar tres dedos a la cámara e introducírselos dentro del pantalón simulando un bolsillo, en referencia a llevarse los tres puntos. También pueden verse otras imitaciones, con jugadores de la Serie A y la Premier League haciendo la misma celebración, aunque con un texto que indica 'fake'. Posteriormente, aparece la primera vez (al menos según el Getafe), que alguien 'se guardó los tres puntos en el bolsillo', que corresponde al 22 de noviembre de 2024 y al central del equipo madrileño Djené.

El enfrentamiento en el que el futbolista nacido en Togo celebró así por primera vez resulta ser una victoria por 2-0 ante el Valladolid, pese a que en la pieza subida a redes se demuestra que la ha llevado a cabo más veces. De esta manera, de forma humorística e irónica, el Getafe reclama los derechos con un mensaje: "+3 al bolsillo solo hay uno. Marca registrada por Djené Dakonam Ortega".