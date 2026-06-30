Recado a Flick tras la venta de Ansu Fati: "Nunca habló con él"

La etapa de Ansu Fati en el FC Barcelona ya es historia. El delantero de 23 años ha sido traspasado de forma definitiva al Mónaco, poniendo punto final a una trayectoria de catorce años como futbolista del Barça. Sin embargo, apenas unas horas después de hacerse oficial la operación, unas declaraciones de su padre, Bori Fati, han dejado un mensaje que no pasa desapercibido y que apunta directamente a Hansi Flick.

En una entrevista concedida al medio Erem News, el padre del futbolista desveló que el técnico alemán no tuvo contacto con su hijo antes de confirmarse su salida definitiva: "No, nunca habló con él, y no pasó nada que le hiciera reconsiderar su decisión de marcharse", aseguró Bori Fati.

El padre del jugador también explicó por qué la operación tardó algunos días más en hacerse oficial aunque el traspaso se daba por hecho desde hace semanas tanto en el Principado como en la ciudad Condal: "El acuerdo se cerró hoy tras acordar todos los detalles, y estábamos esperando a que el director deportivo del Barcelona, Deco, regresara de sus vacaciones en Brasil", afirmó.

Además, reveló que las negociaciones se alargaron por algunos aspectos pendientes con el conjunto monegasco. "Había algunos detalles finales que debían acordarse con el Mónaco, por lo que el proceso se prolongó un poco más en los últimos días, pero hoy todo está finalizado", añadió.

Traspaso oficial

El FC Barcelona confirmó este martes el traspaso definitivo del atacante al Mónaco, reservándose un porcentaje de una futura venta. En su comunicado, el club agradeció a Ansu "su compromiso, profesionalidad y dedicación" durante todos estos años y le deseó suerte en la nueva etapa de su carrera.

Se cierra así la historia culé de uno de los grandes talentos surgidos de La Masia, marcada por una serie de lesiones que nunca dejaron ver su verdadero potencial. Ansu llegó a la cantera blaugrana en 2012 con apenas 10 años y en agosto de 2019 irrumpió en el primer equipo con solo 16, convirtiéndose en uno de los futbolistas más precoces de la historia del club. Su explosión fue fulgurante, pero las graves lesiones de rodilla frenaron una progresión que apuntaba a lo más alto.

En total disputó 123 partidos oficiales con el primer equipo y marcó 29 goles, además de dejar varios récords de precocidad tanto en LaLiga como en la Champions. Tras sus cesiones al Brighton y al Mónaco, el Barça ha optado ahora por cerrar definitivamente una salida que supone un balón de oxígeno a nivel salarial y de fairplay.