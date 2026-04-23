El recado de Ferran Torres a Tebas por el gol anulado

El Barça se llevó la victoria por la mínima ante el Celta en una noche cargada de sustos y grises. Lamine Yamal, que cayó lesionado justo después de anotar de penalti el único gol del encuentro, fue el segundo cambio antes del descanso; poco antes, en el minuto 23, Cancelo también tuvo que pedir la sustitución. A la preocupación por las lesiones se sumó un silencio sepulcral en la grada debido a una emergencia médica, dejando el fútbol en un segundo plano por unos instantes.

El partido se reanudó en la segunda parte y, a los diez minutos, Ferran anotó un auténtico golazo de volea a pase de Pedri. El balón rebotó en el travesaño antes de entrar en la portería de Radu. El de Foios lo celebró dedicándoselo a María Caamaño, la joven que falleció de cáncer hace unos días y con quien mantenía una estrecha relación de afecto.

Sin embargo, la alegría duró poco y a los pocos segundos el VAR anuló el tanto por fuera de juego. Al mostrar las imágenes, la decisión generó dudas, ya que el delantero parecía estar en línea con Marcos Alonso. Fuera como fuese, el gol no subió al marcador por una cuestión de milímetros.

Dardo directo a Tebas

La decisión indignó al delantero, que no ha querido morderse la lengua. Tras el partido, el valenciano publicó dos capturas en su perfil de Instagram explotando contra la decisión de Del Cerro Grande. Una del partido ante el Celta y otra del último derbi contra el Espanyol, donde también le anularon un tanto en una acción casi idéntica. El de Foios tiró de ironía y lanzó un dardo sin tapujos: acompañó la imagen con un "¡Vaya ojo!" y mencionó directamente a las cuentas de LaLiga y Javier Tebas. En la segunda captura, correspondiente al duelo contra el Espanyol, mostró las líneas tiradas junto a un 'GIF' de un árbitro señalando el fuera de juego.

La 'storie' de Ferran Torres a Instagram tras el gol anulado ante el celta / Instagram

El enfado de Ferran por estas dos acciones milimétricas que le han "robado" dos goles en los últimos dos partidos, reabre el debate sobre unas decisiones del VAR que el entorno azulgrana siente que están castigando excesivamente al equipo. Cancelo también se sumó a las quejas, compartiendo su incredulidad en redes sociales al subir la repetición de la jugada.

Hansi Flick también quiso dar su opinión sobre la polémica tras el partido: "Creo que el gol de Ferran es gol, no es fuera de juego y me gustaría tener una explicación. Al final, 1-0 y a centrarse en el próximo partido. Está claro. El árbitro lo ha visto como yo, pero hay que aceptar la decisión. No hay más. No quiero buscar excusas, lo importante son los tres puntos", declaró el técnico.