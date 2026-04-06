Otro recado del Atlético de Madrid al CTA por la 'no roja' a Gerard Martín

Han pasado casi 48 horas, pero el Atlético de Madrid, a través de sus redes sociales, sigue 'sacando punta' de la entrada de Gerard Martín a Thiago Almada revisada por el VAR y que finalmente se quedó en una tarjeta amarilla para el defensa azulgrana. Una acción que está permitiendo a la entidad colchonera presionar de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona que arranca este miércoles (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I La targeta roja anulada a Gerard Martín / LALIGA

Primero, fue el 'Cholo' Simeone; después, el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, y cuando parecía que el 'chicle' no daba para estirarlo más, las redes oficiales colchoneras han lanzado un mensaje irónico en el que interpelan directamente a la RFEF y al Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"Abril empieza como terminó marzo... Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA", asegura el mensaje del club rojiblanco en el que se menciona directamente ambas cuentas y se acompaña con un paquete de palomitas y la ya 'famosa' acción de Gerard sobre Almada, ocurrida al principio de la segunda mitad en el partido liguero disputado en el Metropolitano.

Respuestas de los barcelonistas

El mensaje se ha encontrado con multitud de respuestas de cuentas barcelonistas en las que se recuerdan otras acciones, en este caso que perjudicaron a los azulgranas y que tampoco fueron revisadas más paradigmática, la entrada de Giuliano Simeone a Alejandro Balde en el partido de la Copa del Rey en el Metropolitano, donde también hubo muchísima polémica por un gol anulado a Pau Cubarsí.

En todo caso, queda claro que el hecho de que Atlético de Madrid y FC Barcelona vuelvan a verse las caras dos veces más tiene mucho que ver con la insistencia de la entidad colchonera, aunque la eliminatoria sea europea y en este sentido, no estén implicados en los temas arbitrales ni la Federación Española ni el Comité Técnico de Árbitros español.

Los cuartos de final de la Liga de Campeones se avecinan bien 'calientes', si bien el Barça no ha entrado al trapo de manera institucional ni contestado los mensajes atléticos.