El recado del Athletic al Barça tras el 'caso Nico Williams'

El FC Barcelona mantuvo negociaciones con el entorno de Nico Williams durante los dos últimos veranos, lo cual molestó a un Athletic Club que finalmente consiguió renovar su contrato y frenar de raíz las negociaciones sobre su futuro.

Ahora, en el contexto de la previa del Barça - Athletic Club de este fin de semana, el conjunto vasco aprovechó sus redes sociales para lanzar lo que parece una clara indirecta a la institución catalana, utilizando la imagen del menor de los Williams.

Nico Williams, con la camiseta del Athletic / Miguel Tona

El 'caso Nico Williams'

En verano de 2024, con el Barça en busca de incorporar a un extremo izquierdo, la opción que más enteros tenía era la de Nico Williams, a razón de la gran Eurocopa realizada con España. Pese a parecer estar realmente cerca de recalar en la Ciudad Condal, los problemas de Fair Play de los culers y las dudas del vasco provocaron que no se pagara su cláusula, cifrada en unos 60 M€.

Un verano después, la institución catalana seguía buscando a un extremo izquierdo, aunque la opción de Nico Williams no se contemplaba en primera instancia, tal como explicaron Joan Laporta y Deco, debido a lo sucedido el verano anterior. No obstante, la situación dio un vuelco de 180 grados cuando Félix Tainta, representante del futbolista, lo ofreció directamente a la dirección deportiva. Tras el ofrecimiento, las negociaciones arrancaron bien e incluso se llegó a un acuerdo en los términos con el jugador, pero todo se vino al traste cuando volvieron las dudas a la cabeza de Nico.

Nico Williams y Lamine, en un lance en San Mamés / EFE

Finalmente, renovó con su equipo hasta 2035, con una gran subida salarial y de cláusula, que actualmente se sitúa en una cifra cercana a los 100 M€. De esta manera, la relación entre Barça y Nico se rompió para siempre, de hecho, se espera que la afición le reciba de manera hostil, como ya sucedió el curso anterior.

El dardo del Athletic

Después y antes de su renovación, desde el club de San Mamés se lanzaron mensajes en contra del FC Barcelona, ya que la relación entre ambas instituciones no pasa por su mejor momento. Ahora, parece ser que no se han olvidado de lo vivido en el pasado, pues desde las redes sociales del Athletic se ha escogido utilizar una imagen del campeón de Europa con la selección para anunciar la convocatoria para el partido en el Spotify Camp Nou.

En la convocatoria destacan la ausencia de Iñaki, quien no se ha recuperado a tiempo; la presencia de Oihan Sancet, que ha dejado atrás sus molestias, y la inclusión del propio Nico, que viene arrastrando problemas de pubalgia como su amigo Lamine Yamal.