La rebelión de los niños

El Barça se presentó en Orlando con un once del que, seguramente, no habrá ningún titular indiscutible durante la temporada oficial. A Hansi Flick no le tembló el pulso y, consciente de que va a necesitar grandes dosis de cantera para su proyecto, ordenó un equipo con una media de edad muy baja. De hecho, solo Clément Lenglet, que ejerció de capitán, tiene una larga trayectoria a sus espaldas como futbolista profesional.

Lewandowski entró en la segunda mitad, mientras que jugadores como Gündogan, Raphinha o Christensen no participaron del duelo ante el Manchester City. Acaban de unirse a la plantilla y no han tenido el más mínimo tiempo de estar en condiciones para competir ante un rival más rodado. Todos ellos, junto con jugadores como Ferran Torres o Lamine Yamal, además de los lesionados que vayan recuperándose, se irán incorporando a la normalidad de los entrenamientos. Mientras, la rebelión de los jóvenes es una evidencia.

La Masia no engaña

Desde el club, cuando se anunció que Flick sería el entrenador sustituto de Xavi, aseguraron que el técnico llevaba un par de meses monitorizando a los futbolistas con potencial para tener protagonismo en la primera plantilla. Albert Sánchez, nuevo entrenador del Barça Atlètic, explicó recientemente a SPORT que aún no había hablado con el alemán, que, ciertamente, demostró en su primer encuentro tener un amplio conocimiento de lo que pueden ofrecerle los más jóvenes.

Hansi Flick demostró un gran conocimiento de la cantera del Barça

Varias fueron las muestras de ello, pero, de entre todas, seguramente destacó el doble pivote que formaron Marc Casadó y Marc Bernal durante 74 minutos, pero también la presencia en punta de Pau Víctor, que desplazó a Vitor Roque a la banda. En la segunda mitad salieron futbolistas como Álex Valle, un lateral que ha jugado cedido en el Levante esta pasada temporada y que, pese a jugar ante el City a pierna cambiada, dio muy buenas sensaciones. Como Astralaga, que entró sustituyendo a Iñaki Peña.

Fue solo el primer partido de los muchos que completarán la temporada, pero sin duda sirvió como declaración de intenciones por parte de quienes están dándolo todo para demostrarle a Flick que merecen tener cierta presencia en la primera plantilla, como del propio entrenador, que acabó muy satisfecho con lo visto sobre el césped. Y es que el mercado de fichajes aún se alargará hasta el próximo 1 de septiembre, pero el Barça está en una situación en la que deberá economizar sus esfuerzos.

Marc Casadó, ante el Manchester City / VALENTÍ ENRICH

La Joya de la corona a nivel deportivo del Barça ha sido, sigue y seguirá siendo su fútbol formativo, del que continuamente surgen nuevos referentes que se unen a los que intentan consolidarse y a los que empiezan a sacar la cabeza. El Barça tendrá problemas para completar 25 fichas del primer equipo. Las vacantes habrá que cubrirlas con varios de los futbolistas que ante el Manchester City de Pep Guardiola alzaron la cabeza en busca de una oportunidad. De entre ellos, jugadores como los citados Pau Víctor o Marc Casadó están más que listos para unirse al proyecto de Flick, pero no serán los únicos.

Próxima parada: el clásico

El encuentro entre Barça y Real Madrid será el siguiente que jugarán los blaugrana en Estados Unidos. En concreto, será este próximo domingo 4 de agosto, a la 1:00 hora peninsular. El escenario será el MetLife Stadium New Jersey, el tercer clásico consecutivo de pretemporada disputado en territorio americano. Los dos anteriores cayeron del lado culé. El primero fue en Las Vegas y se ganó con un solitario golazo de Raphinha, mientras que el segundo fue el pasado verano y se jugó en Dallas, donde Fermín López se dio a conocer mundialmente.

El Barça llegará después de que algunos jugadores como Gündogan, Christensen o Raphinha hayan podido tener más minutos de entrenamientos, aunque tampoco llegará a nivel físico, obviamente, en su mejor momento. De todas formas, el Real Madrid también acude sin sus principales estrellas: Mbappé, Bellingham, Mendy, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Rüdiger y Carvajal no viajaron. Sí l jugará Arda Güler, acompañado de hastsa doce canteranos. El primer partido del Madrid será ante el Milán esta madrugada del miércoles al jueves (2:30 horas en España).