¡Rebelión de los jugadores de Polonia contra Lewandowski!

Robert Lewandowski ha anunciado que no jugará más con Polonia hasta que el seleccionador, Michal Probierz, abandone el cargo. Hay ruptura total entre los dos tras quitarle la capitanía del combinado polaco y todo indica que la reconciliación es imposible. Diversos medios polacos aseguran que se ha vivido una auténtica rebelión contra el delantero del Barça con un detalle impactante: los futbolistas aplaudieron en pie cuando Probierz les anunció que había tomado la decisión de quitarle el brazalete a Lewandowski. El divorcio de la estrella blaugrana con una parte importante de los futbolistas de su país parece total.

Hay muchas versiones de lo sucedido, pero el medio 'Meczyki' explica que la ruptura comenzó a fraguarse en la concentración de la selección del mes de marzo, cuando Lewandowski decidió reservarse en el encuentro ante Malta para dosificar su físico y estar a punto para jugar con el Barça, dónde tenía un encuentro tres días después. La decisión sentó mal, pero aún peor su actitud: Lewandowski entró al final y acabó recriminando dentro del vestuario tanto a futbolistas como al propio seleccionador el mal juego del equipo. Y saltaron chispas por lo que algunos jugadores consideran como un carácter altivo del delantero dentro del grupo.

La cosa no fue a más, pero comenzó a gestarse una animadversión contra Lewandowski, que acabó explotando en la última lista. El blaugrana decidió que necesitaba descansar y se ha ausentado de los últimos partidos de esta semana, alguno de ellos decisivos para el futuro de Polonia. Su decisión sentó mal internamente y también de forma pública y el seleccionador tomó cartas en el asunto. Decidió quitarle la capitanía para dársela a Zielisnky y lo comunicó en la charla previa al primer partido de esta fecha de selecciones en el hotel Crowne Plaza. La reacción de los jugadores fue unánime y recibida con aplausos por el gesto que acababa de tener Probierz y que puede significar el adiós definitivo del jugador más importante de la historia reciente de Polonia.

El tema Lewandowski ha abierto un debate nacional y todo indica que la Federación polaca va a defender al seleccionador ante el comunicado de Lewandowski anunciando su renuncia a ir convocado porque sino podrían perder a la mayoría de efectivos. Y hay opiniones para todos los gustos. Quien fue claro es el exjugador, Tomasz Hajto que asegurí que "no hay ningún jugador por encima de la selección. Ronaldo o Messi te lo dicen. Todo esto no hubiera pasado si Lewandowski hubiese ido convocado a esta última cita aunque no jugara para descansar. Se han tomado muy malas decisiones", aseguró.