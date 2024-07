Las dos realidades de Ter Stegen

Ter Stegen fue el portero titular (y MVP de la final) del último título oficial ganado por la selección alemana, la Copa Confederaciones disputada en 2017 en Rusia. Aquella fue la décima y última edición de un trofeo que enfrenta a los campeones de las diferentes federaciones que integran la FIFA. Los germanos lo disputaron por ser campeones del Mundial de Brasil en 2014. Desde entonces, el conjunto teutón no ha vuelto a ganar. De hecho, cuenta por fracasos sus participaciones en el Mundial de Rusia 2018 y también en el de Qatar 2022. Tampoco en la Eurocopa ha habido suerte porque su último título fue en 1996.

Curiosamente, el meta del Barça sigue inédito tanto en lo que se refiere a un Mundial como a la Eurocopa: a sus 32 años no ha jugado ni un solo minuto de ambas competiciones. La figura alargada de Manuel Neuer, sobre todo, ha taponado la inclusión de Marc-André en la 'Mannschaft', algo por lo que lleva luchando toda su carrera. La imagen contrasta de forma absoluta con su protagonismo en el club blaugrana, donde se ha convertido en uno de los capitanes y es indiscutible desde hace diez temporadas (la 24-25 será la undécima).

Lo asume con entereza

Ter Stegen no pudo ser más sincero en la fase de preparación de la Eurocopa sobre su rol en el equipo que dirige desde el banquillo Nagelsmann: "No es una situación agradable, pero la acepto aunque no esté de acuerdo". Y es que considera que "al final del día tienes una responsabilidad con el grupo" y toca "ayudar en lo que pueda".

Más allá de cómo se lo tome, no deja de ser sorprendente que un portero de su categoría, que está entre los mejores del mundo, no haya tenido la oportunidad de disputar ni un solo minuto en las dos competiciones más importantes a nivel de selección. Inédito en el Mundial y en la Eurocopa, Ter Stegen no tira la toalla y seguirá trabajando para tener su oportunidad.

Iñaki Peña y Ter Stegen, en un entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich

El de Monchengladbach ha jugado con la selección alemanam absoluta un total de 40 partidos, de los que 25 han sido amistosos, ocho de clasificación para el Mundial, cuatro de la Copa Confederaciones, dos de la Nations League y uno de la clasificación para la Euro. En esos encuentros ha encajado 48 goles (1,2 por partido).