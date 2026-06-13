La realidad del Barça con Barcola

El futuro de Barcola parece estar fuera del PSG. El talentoso extremo francés ha perdido mucho protagonismo en el once de Luis Enrique y está en el mercado. En los últimos días se había relacionado el futuro de Barcola con el Barça, que busca un atacante aunque tras el fichaje de Anthony Gordon, la intención es solo traer a un delantero centro nato con Julián Álvarez como máximo objetivo. Barcola ha ido escuchando propuestas, pero todo indica que su salida no será inminente ya que se encuentra en el Mundial aunque se da por hecho que saldrá antes de finalizar el mercado de verano.

La venta de Barcola, que podría irse más allá de los 70 millones de euros, apunta más a la Premier League. La cuenta 'Djameel' de 'X', siempre bien informada de lo que sucede en el PSG, deja claro que Barcola ha recibido el interés de equipos ingleses y que el Barça no se encuentra entre los clubs que se han posicionado para fichar al extremo. Es más, descarta que el futbolista pueda acabar en el club blaugrana este verano aunque da por posible su salida.

Según estas informaciones, Barcola ha querido centrarse en el Mundial con su participación con Francia, y no se prevé que haya un desenlace inminente sobre su futuro. En el Barça tienen clara la calidad del internacional galo y su potencial, pero el esfuerzo en la posición de extremo ya se ha realizado con Anthony Gordon y habrá que ver qué sucede con Marcus Rashford, quien desea seguir en el Barça pero hoy por hoy tiene un futuro incierto.

Barcola genera muchísimo interés tanto en el Liverpool, como en el Arsenal y el Manchester United. Los tres clubs han preguntado por él y se han puesto en contacto con su entorno. El PSG quería que su salida se acelerara pero no ha podido ser ya que los parisinos buscan el fichaje de un jugador ofensivo para paliar la salida de Barcola y esperan ingresar antes de acudir al mercado. Una de sus opciones es Julián Álvarez y en las últimas horas también ha aparecido el nombre de Ferran Torres, un delantero muy apreciado por Luis Enrique y al que le queda solo un año de contrato en el club blaugrana.