La Real Sociedad viaja a Barcelona con otra baja de última hora

Imanol Alguacil afrontará este domingo 2 de marzo el Barça-Real Sociedad con un auténtico equipo de circunstancias. A las numerosas bajas ya esperadas se unió a última hora la del centrocampista croata Luka Sucic. Oyarzabal sí viaja a Barcelona, pero es más que posible que no entre finalmente en el equipo, o que no juegue todo el encuentro.

La Real Sociedad se juega mucho esta semana en la eliminatoria de la Europa League frente al Manchester United. De ahí que las bajas por sanción de Take Kubo, Aguerd y Becker casi resulten un alivio para el técnico del conjunto 'txuri urdin'. Otra cosa son las ausencias del mencionado Sucic, Pacheco, Zakharyan y Odriozola por lesión.

El técnico vasco se ha visto obligado a reclutar de urgencia a Marchal, Beitia y Mariezkurrena para completar una lista de expedicionarios de cara al encuentro del Estadi Olímpic contra el Barça que, si habitualmente es un equipo complicado para los donostiarras, en esta ocasión además defiende el liderato de LaLiga.

El técnico de la Real Sociedad hablaba por las claras antes del entrenamiento en la rueda de prensa previa al choque del Estadi Olímpic: "Luka Sucic continuaba con molestias y casi seguro no va a aparecer en el entrenamiento, está casi seguro descartado, y con Mikel Oyarzabal vamos a esperar hasta el último momento, porque terminó con molestias en el isquio, pero mucho me temo que, por las sensaciones que tenía ayer, tampoco va a estar. Intentaré hacer una convocatoria y un once competitivo para poder hacer frente al Barcelona". Sus presagios se confirmaron unas horas después.

La convocatoria de Imanol para el Barça-Real Sociedad

Así queda la lista de convocados de Imanol de cara al Barça-Real Sociedad: