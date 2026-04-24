La Real Sociedad no se lo pondrá fácil a Barça y Madrid por Jon Martín

Jon Martín maravilló en la final de la Copa del Rey conquistada por la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid. El técnico realista, Pellegrino Matarazzo, ha dado continuidad al joven de 20 años recién cumplidos y ha llamado la atención de los grandes clubs tanto de España como de las principales ligas europeas.

SPORT desveló la cumbre de su agente Iñaki Ibáñez con el director deportivo del FC Barcelona, Deco, en la que fue una primera toma de contacto entre ambas partes. Se trató de una reunión informal, pero el Barça no quiere perder de vista a uno de los centrales con mayor proyección del fútbol español.

Su 1,87 m. de altura, buena salida de balón y personalidad lo convierten en un jugador muy apetecible para los equipos más poderosos del continente. Ha sido internacional en las categorías absolutas y es una de las joyas de la corona de la Real Sociedad.

Jon Martín pugna por un balón con Iñaki Williams / Miguel Tona / EFE

El Real Madrid también lleva tiempo puesto el radar sobre el futbolista dado que, a excepción de Huijsen, por el que pagó 58 millones, su centro de la zaga debe reconstruirse.

David Alaba y Antonio Rüdiger acaban contrato a final de temporada, con 33 años, aunque el alemán podría renovar por una temporada más, mientras que Militao, a los 28 años, está perseguido siempre por las lesiones. Asencio tampoco tiene toda la confianza del club, como se ha demostrado recientemente con sus discrepancias con Álvaro Arbeloa.

Por tanto, los blancos buscan centrales y Jon Martín es uno de los jugadores que tiene en su agenda. El problema es el mismo que tiene el FC Barcelona. La Real Sociedad no está dispuesta a vender a un futbolista que renovó hasta el 2030 con una cláusula de 50 millones de euros.

Zubimendi, en el partido de Champions ante el Sporting Club de Portugal / TOLGA AKMEN / EFE

Una inversión importante que está por ver si el conjunto blanco quiere afrontar ya que Florentino Pérez no es muy partidario de apostar por el talento de futbolistas de la Liga española. Así se vio con la renuncia a intentar incorporar a Martín Zubimendi, con una cláusula de 60 millones, y que era una petición de Xabi Alonso para el medio centro. El centrocampista acabó fichando por el Arsenal.

Prioridad Bastoni

El Barça, por su parte, también tiene en cuenta el alto coste del jugador y, de momento, es una alternativa al principal objetivo que es Alessandro Bastoni. El italiano, de 27 años, tiene una cotización mayor, de entre 60 y 70 millones de euros, y el Inter se pondrá duro en las negociaciones.

Bastoni es un jugador de carácter y que aguantaría bien la presión del Barça / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El Barça intentará poner a jugadores de por medio en la operación, como Roony Bardghji, para rebajar esta cuantía.

En cualquier caso, Jon Martín dará mucho que hablar en este mercado futbolístico y la cláusula de Jon Martín quizá no sea suficiente para retenerle, pese a que 50 millones son considerables. Su rendimiento en la Real Sociedad así está marcando una cotización que se está disparando.