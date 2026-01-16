Real Sociedad - FC Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports

Tras ganar la pasada semana la Supercopa de España en Jeddah (Arabia Saudí) y eliminar el jueves al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey, el Barça vuelve este domingo a la Liga para empezar la segunda vuelta de la competición. Y lo hace como líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras haber cedido solo un empate y dos derrotas en una primera vuelta espectacular.

Los de Hansi Flick inician la segunda mitad del curso en Anoeta ante la Real Sociedad, un equipo que cambió de entrenador en diciembre tras haber sumado solo 16 puntos en 16 jornadas de Liga disputadas. Sergio Francisco fue despedido y reemplazado por el estadounidense Pellegrino Matarazzo. Desde entonces, no ha perdido. Ha sumado una victoria y dos empates en la Liga y el martes logró meterse en los cuartos de final de la Copa tras eliminar a Osasuna en el desempate desde el punto de penalti. En la Liga, los donostiarras se encuentran en media tabla.

El Barça, por su parte, llega al encuentro en un gran momento y tras sumar once victorias consecutivas entre todas las competiciones. Hansi Flick tiene las bajas de Gavi y Christensen y a muchos de sus mejores hombres descansados tras jugar pocos minutos en Santander en la Copa. Sabe el entrenador alemán que los suyos no lo tendrán fácil ante un rival que ya los puso en apuros en la primera vuelta. Se adelantó la Real Sociedad en Montjuïc con un gol de Odriozola. Empató Koundé y la salida de Lamine Yamal desde el banquillo fue decisiva para remontar con un gol de Lewandowski.

Además, Flick ya es conocedor del ambiente y las dificultades de Anoeta, pues su equipo cayó allí ante la Real Sociedad la pasada temporada por la mínima con gol de Sheraldo Becker. Aquel partido se jugó en noviembre, aquel mes fatídico para el Barça. El de ahora se disputará en ambiente festivo, pues el martes es San Sebastián y son días festivos en la capital guipuzcoana.

Horario del partido Real Sociedad - Barça

El partido se disputará a las 21.00 horas del domingo 18 de enero de 2026 en Anoeta. El Barça jugará tras sus principales rivales por el título de Liga, el Real Madrid, el Villarreal y el Atlético de Madrid, por lo que sabrá sus resultados. Buscarán los de Flick la décima victoria consecutiva en la Liga.

Dónde ver el partido de la jornada 20 de la Liga EA Sports

El encuentro de los octavos de final de la jornada 20 de Liga entre la Real Sociedad y el FC Barcelona se podrá seguir a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar. Como siempre, el encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en SPORT.