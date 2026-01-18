En directo
LALIGA EA SPORTS
Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo en SPORT el minuto a minuto del encuentro de LaLiga 2025/26 entre la Real Sociedad y el FC Barcelona en el Reale Arena
A la espera de conocer el once inicial que ha confeccionado Hansi Flick, esta es la convocatoria en la que finalmente no entró Raphinha, quien se quedó en Barcelona por precaución debido a unas molestias.
Por su parte, la Real Sociedad transita por la parte media de la tabla y busca repetir un triunfo como el de la pasada campaña frente a los azulgranas (1-0) para escalar posiciones y rearmarse moralmente.
El FC Barcelona, líder de LaLiga 2025/26 con 49 puntos, llega a San Sebastián tras encadenar una racha impresionante de triunfos que le han permitido, además de dominar la clasificación, conquistar la Supercopa de España frente al Real Madrid y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey. Una nueva victoria situaría al Barça de Flick a la altura de los equipos de Pep Guardiola y Luis Enrique Martínez.
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a los directos de SPORT! Vamos a seguir todas las novedades del partidos del Reale Arena entre la Real Sociedad y el FC Barcelona. De momento, aquí os dejamos la previa del choque.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Real Madrid - Levante, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Mensaje de Flick a Dro: 'Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- Mbacke también dejará ya el Barça
- Avanza la 'operación Dembélé'
- Gabriel Rufián no se corta con Vito Quiles sobre la destitución de Xabi Alonso: 'El problema es Florentino
- Augusto Fernández, ex jugador (39 años): 'Luis Enrique nos estaba robotizando y le dije que no éramos ordenadores