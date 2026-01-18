Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo

El FC Barcelona, líder de LaLiga 2025/26 con 49 puntos, llega a San Sebastián tras encadenar una racha impresionante de triunfos que le han permitido, además de dominar la clasificación, conquistar la Supercopa de España frente al Real Madrid y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey. Una nueva victoria situaría al Barça de Flick a la altura de los equipos de Pep Guardiola y Luis Enrique Martínez.