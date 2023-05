Contra la Real Sociedad empezó todo

El triunfo del FC Barcelona en el Reale Arena en la segunda jornada de Liga marcó un antes y un después En ese encuentro de finales de agosto se vislumbraron algunas de las principales virtudes sin las que sería imposible entender el éxito final del equipo de Xavi

A lo largo de una temporada hay partidos que marcan un antes y un después. Para bien y para mal. El FC Barcelona, flamante campeón de la Liga Santander 2022/23, ha logrado varias victorias decisivas en su cumplida misión de conquistar el título doméstico. La primera de ellas fue, sin ir más lejos, en el estadio de la Real Sociedad, el primer equipo al que se enfrentará tras cantar el alirón y, casualmente, el rival contra el que celebrará, con su afición, el merecido trofeo de la regularidad.

Era la segunda jornada de la Liga y el equipo de Xavi Hernández, tras empatar en el Spotify Camp Nou frente al Rayo Vallecano (0-0) y generar dudas a las primeras de cambio, estaba obligado a asaltar uno de los estadios más exigentes del fútbol español, el Reale Arena. El Barça no solo consiguió el triunfo, sino que lo hizo con buenas sensaciones, con una imponente goleada (1-4). En ese encuentro se vislumbraron algunas de las principales virtudes sin las que sería imposible entender el éxito final.

Vayamos de lo general a lo particular en el análisis de la trascendencia de ese encuentro en el devenir de la temporada. En primer lugar, en el Reale Arena empezó una racha de siete victorias consecutivas en Liga que instaló al Barça, finalizada la octava jornada de la competición, en la primera posición de la clasificación (empatado a puntos con un Real Madrid que en la novena cita frenaría la racha culé con un 3-1 en el clásico del Santiago Bernabéu). Esa noche de finales de agosto, en la que Xavi descartó jugar con dos extremos puros (Ousmane Dembélé fue titular, pero Raphinha no), el conjunto azulgrana jugó por primera vez en dos años sin vacas sagradas en el once inicial.

El egarense aún no lo sabía, pero estaba muy cerca de encontrar a su once de gala. La sanción de Sergio Busquets por doble amonestación contra el Rayo y los problemas con la inscripción de Jules Koundé hicieron que Ferran Torres retrasara su posición para poblar el centro del campo, Eric Garcia compartiera el eje de la zaga con Andreas Christensen y Ronald Araujo se tuviera que desplazar al lateral derecho, pero el técnico barcelonista descubrió en San Sebastián la fórmula que tantos buenos resultados le acabaría dando en un futuro no muy lejano.

Las individualidades del nuevo Barça

En cuanto a los nombres propios, también hubo muchos brotes verdes. Robert Lewandowski se estrenó con la elástica azulgrana y dio las primeras muestras de su voracidad con un doblete, Alejandro Balde respondió magníficamente a la confianza de Xavi (que le dio entrada en el once en detrimento de un Jordi Alba poco inspirado en la jornada inaugural), Marc-André ter Stegen completó una actuación prodigiosa con cuatro paradas (dos de ellas de elevada dificultad), Andreas Christensen confirmó en un escenario de máxima exigencia la solvencia mostrada durante la pretemporada y Frenkie de Jong disfrutó de su primera titularidad tras un verano complicado en el que estuvo a punto de cambiar de aires.

El 27ª título de Liga del club azulgrana hubiera sido inconcebible sin la extraordinaria aportación de todos estos futbolistas. Algunos de ellos llegaron gracias a las palancas que activó la junta directiva de Joan Laporta; otros ya formaban parte de la plantilla y dieron en Anoeta el primer paso adelante. Sea como sea, la Real Sociedad, que visitará el Spotify Camp Nou el próximo sábado (21.00 horas), fue el equipo que sufrió por primera vez al nuevo Barça.