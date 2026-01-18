En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Real Sociedad - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido entre la Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona de la Liga
Mr. Asubio (GolTV): "Un debe de esta tecnología es hacer infografías más realistas para darle credibilidad"
En Archivo VAR no tienen clara la posición de Lamine en el tercer gol anulado del Barça
Iturralde explica porqué se anula un nuevo gol al Barça, ahora de Lamine: "Él (Lamine) está en línea de fondo y sale de posición de fuera de juego. La clave es quién toca el balón antes, que es Koundé, por tanto marca la posición de Lamine y si está en fuera de juego, no es gol".
Toni Freixa (X): "Espectacular el esfuerzo del equipo arbitral. De momento lo están consiguiendo"
Pedro Martín (COPE): "Lamine se queda un poco colgado y deja el pie derecho en fuera de juego. Si la toca Kounde es fuera de juego. Es una jugada complicada"
Torquemada (Cat Radio): "Para mi, de los mejores primeros minutos del Barça este temporada. El Barça ha expulsado a la Real, están desbordados"
Carme Barceló (X): "Lo que acaba de hacer Lamine Yamal, qué locura. Como cambia la circulación con Pedri y Frenkie en el campo"
Sensabre (COPE): "Este es el Lamine que esperamos"
Torquemada (Cat Radio): "Sergio Gómez no sabe que hacer contra Lamine. Ha arrancado muy bien el extremo. El Barça debe aprovechar esta banda"
Mr. Asubio (GolTV): "Acierto total porque Olmo golpea el pie de Kubo y engaña mucho en el directo"
