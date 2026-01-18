Real Sociedad - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora

Iturralde explica porqué se anula un nuevo gol al Barça, ahora de Lamine: "Él (Lamine) está en línea de fondo y sale de posición de fuera de juego. La clave es quién toca el balón antes, que es Koundé, por tanto marca la posición de Lamine y si está en fuera de juego, no es gol".