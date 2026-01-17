Real Sociedad - Barça: alineaciones probables para el partido de Liga

El Barça está en plena racha. Los azulgranas suman 11 triunfos consecutivos desde la derrota en Stamford Bridge y parece difícil quitarles el pie del acelerador. Los de Flick van a por todos los títulos y, tras conquistar la Supercopa de España en Arabia y el pase a cuartos de final de la Copa del Rey, el foco se vuelve a poner en la Liga.

Los culés visitarán Anoeta, un estadio que nunca ha sido sencillo para la entidad azulgrana. Aunque en los últimos años el Barça le ha tomado la medida. Son siete victorias culés en sus últimos nueve encuentros ante la Real Sociedad como visitante. Eso sí, la temporada pasada el equipo de Flick cayó en un gran partido de los txuri-urdines.

Hansi Flick tiene a todo su equipo recuperado y en plenas condiciones para el duelo liguero, con las únicas dos excepciones de Gavi y Christensen. Además de los dos futbolistas del primer equipo, Dro tampoco estará convocado tras confirmar su adiós al vestuario culé. Su destino parece que estará en París, pero en los próximos días el hispano-filipino abonará los seis millones de su cláusula de rescisión para poder marcharse del Barça. Sin Dro, pero con Cancelo, que tendrá su segunda oportunidad para debutar tras ir convocado a Santander.

No se esperan muchas rotaciones en el equipo de Flick tras superar al Racing. El alemán podría volver a repetir el once de la final de la Supercopa ante el Real Madrid, aunque con la pequeña duda de quién jugará en la punta de ataque. Ferran fue titular en Santander, pero no marcó el primer gol del encuentro. El tiburón está en un gran momento y podría volver a ser titular en Liga.

Joao Cancelo y Andreas Christensen / VALENTI ENRICH

En el conjunto local, la Real Sociedad cambió de entrenador en los últimos días. Pellegrino Matarazzo se convirtió en el nuevo técnico del equipo vasco y ha conseguido encadenar tres duelos seguidos sin derrota. Clasificó a la Real a los cuartos de Copa, ganó al Getafe en Liga y empató ante el Atlético de Madrid.

Alineaciones probables Real Sociedad - Barça

Real Sociedad: Remiro; Sergio Gómez, Zubeldia, Jon Martín, Aramburu; Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez; Guedes, Oyarzabal y Kubo.

FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Eric Garcia, Cubarsí, Kounde; Frenkie, Pedri, Fermín; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.