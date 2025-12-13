Real Madrid TV sigue haciendo presión en el caso Negreira

El Real Madrid sigue haciendo presión sobre el caso Negreira. Los merengues llevan tres años inmersos en una especie de caza de brujas en contra del colectivo arbitral que ya se les está saliendo de las manos y que se puede notar esa crispación incluso en los futbolistas sobre el terreno de juego.

El pasado viernes por la mañana, Joan Laporta tuvo que comparecer ante los juzgados para declarar sobre el Caso Negreira. El presidente azulgrana defendió la posición del club y negó que se pagara para favorecer al equipo. También acudieron Luis Enrique y Ernesto Valverde, como entrenadores del Barça en ese periodo de tiempo.

El Real Madrid se personó en el caso y también está utilizando su cadena oficial de televisión para seguir haciendo presión. Durante este sábado, Real Madrid TV se ha pasado media mañana enseñando las imágenes del presidente azulgrana saliendo de la Ciutat de la Justícia de L'Hospitalet, destacando diferentes titulares de medios de comunicación y tachando el caso como "el mayor escándalo del fútbol español".

No es la primera, ni la última vez que los merengues se centran más en esto que en la situación futbolística de su equipo. De hecho, muchas frases de Real Madrid TV se han hecho virales en los últimos años tras decisiones contra su equipo. En el canal oficial del club blanco tachan a la competición que están jugando como "la mugrienta liga Negreira" y hablan de los árbitros de la competición como "los hijos de Negreira".

El Real Madrid juega el domingo a las 21.00 h ante el Deportivo Alavés. Un encuentro clave para seguir en la lucha por la Liga y para la continuidad de Xabi Alonso, según informan diversos medios de la capital. Pero los meregues siguen centrados en el Caso Negreira.