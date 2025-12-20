Real Madrid TV responde a Joan Laporta y sigue con su obsesión con el caso Negreira: “Si esto es vomitar, seguiremos vomitando”

Juega el Real Madrid, pero en Real Madrid TV el foco volvió a estar, una vez más, en el Caso Negreira, aunque falten pocos minutos para que arranque el Real Madrid - Sevilla. La previa del encuentro con Jose Antonio Luque, Miguel Ángel Muñoz y Álvaro de la Lama se convirtió en un altavoz de su línea editorial y continuación del discurso de Florentino, esta vez con respuesta directa a Joan Laporta. Este pasado jueves, el presidente blaugrana elevó el tono contra el canal oficial del club blanco: “La televisión del Madrid solo vomita mentiras e intoxica de manera constante y permanente”.

La respuesta llegó sin matices y casi que parece que las palabras de Laporta han envalentonado a la televisión blanca. “Si esto es vomitar, seguiremos vomitando (En referencia a las palabras de Laporta). Seguiremos haciendo esto para que esto no caiga en el olvido. Esto no afecta solo a un club, afecta a todo el colectivo del fútbol y el deporte español y afecta a la imagen de este país. Seguiremos vomitando”, verbalizó Real Madrid TV, insistiendo en que el caso no debe diluirse con el paso de las semanas ni quedar relegado por la actualidad deportiva.

El Caso Negreira, convertido desde hace meses en un elemento permanente de fricción en el fútbol español, sigue alimentando el choque institucional entre Barça y Madrid. Para el barcelonismo, la narrativa del canal blanco responde a una estrategia de desgaste; para el madridismo, es una batalla de reputación. En ese marco, Real Madrid TV volvió a elevar el asunto a la máxima gravedad. “Es el mayor escándalo del fútbol mundial. Es una auténtica barbaridad. Se le debería caer la cara de vergüenza al presidente del CTA viendo las mentiras de Laporta. Hacer falso testimonio es delito”, apuntaron, señalando de manera explícita al estamento arbitral.

El tono no bajó ni siquiera cuando el relato se desplazó hacia un asunto estrictamente deportivo como el registro goleador de Kylian Mbappé. Ahí también apareció el mismo hilo conductor, con otro dardo dirigido al entorno arbitral. “Ojalá los Negreira y compañía le dejen batir el récord a Mbappé. Me molesta que este señor (Laporta) me tome por imbécil. Son patrañas”, remataron en la emisión, cerrando un bloque que confirma que, para Real Madrid TV, Negreira no es un asunto de hemeroteca, sino una bandera sostenida incluso cuando rueda el balón.