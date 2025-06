"El Real Madrid tiene el sentimiento del poder y nosotros, el de la libertad"

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha sido el gran protagonista del último programa de La Llotja del 125, ‘Barça, Estil i Llegat’, que ha tenido lugar en el Palau de la Música con asistencia de un buen número de socios del club y una representación importante de la junta directiva del FC Barcelona.

El podcast, que durante toda la temporada ha conmemorado el 125 aniversario de la entidad, ha finalizado con la intervención de Laporta. El presidente, primero ha respondido a preguntas de niños. “Lo he pasado muy bien con el Barça. Esta temporada, también. Hemos ganado tres títulos, podemos estar muy orgullosos. Los hemos ganado contra nuestro gran rival y eso nos hace disfrutar más”, ha dicho a pregunta de uno de los jóvenes seguidores del Barça. Una niña, Erika, le ha preguntado la razón por la cual el Real Madrid es el rival del Barça: “Tenemos sentimientos diferentes. Ellos tienen el sentimiento del poder y nosotros, el de la libertad. La rivalidad es buena, tenemos respeto. Tenemos modelos diferentes, nosotros nos alimentamos con La Masia, ellos son más de ir al mercado, tienen pocos jugadores en la plantilla hechos en casa”.

Posteriormente, ha despedido el acto muy emocionado. “Esta temporada hemos disfrutado y hemos ganado. Con el triplete del primer equipo, del femenino y los títulos de las secciones. Hemos podido superar las adversidades que hemos tenido. Gracias a los socios que nos han apoyado en Montjuïc y a la junta directiva. Hemos plantado cara a todo. Ha sido una de las temporadas más duras, pero hemos devuelto al club a la primera línea mundial. El Barça vuelve a ser un referente. El Barça sigue siendo un club polideportivo y sigue siendo de sus socios. Es la mejor fórmula, cualquier otra, tiene intenciones ocultas”, ha recordado el presidente.

Rafa Yuste

También ha participado en el programa el vicepresidente deportivo de la entidad, Rafa Yuste, que ha dado las claves de la temporada del primer equipo del Barça, ganador de la Liga, la Copa y la Supercopa de España. “Los éxitos de la temporada son fruto de la experiencia, del presidente, de la junta, de los ejecutivos, de Deco y Bojan, del entrenador, de la plantilla y de los socios. Ha sido un éxito de La Masia y también de los jugadores que vienen de fuera. El entrenador ha logrado una gran simbiosis”, ha dicho el directivo, que ha puesto objetivos de cara a la próxima temporada: “El objetivo del año que viene es llegar a Budapest, sería un premio para la afición. Y el equipo femenino se ha conjurado para llegar a Oslo”, ha dicho refiriéndose a las dos finales de la Champions.

Maria Elena Fort

Interesante ha sido la intervención de Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional y encargada del Espai Barça el día en que se ha anunciado que el 10 de agosto, con la disputa del Trofeu Joan Gamper, el equipo regresará al Spotify Camp Nou. “El nuevo estadio hará que este club tenga futuro y pueda mantener que siga siendo de los socios”, ha dicho Fort. “Durante un año no será cómodo porque se seguirá construyendo la tercera gradería. No habrá comida caliente, no habrá aparcamiento, pero lo más importante era volver a casa”, ha continuado la directiva, que ha dado más fechas. “Estará acabado en otoño del 26, excepto la cubierta”.