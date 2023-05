El Real Madrid a Raúl: "Tenemos un plan para ti"

Aseguran que el actual entrenador del RM Castilla tiene opciones de hacerse con el cargo de Carlo Ancelotti en el futuro Sin embargo, él no lo ve claro y estaría decidido a contemplar alguna de las ofertas que le llegan desde la Premier League y la Bundesliga

A la lista de candidatos para ocupar el banquillo del Real Madrid cuando se produzca el relevo de Carlo Ancelotti, que ahora parece lejano, se ha sumado un nombre que hasta el momento parecía descartado. Raúl González Blanco estaría incluido plenamente en las reflexiones del presidente Florentino Pérez y sus hombres de confianza, aunque no como una primera opción o una alternativa inmediata, lo que contrastaría con los planes de futuro del actual técnico del RM Castilla.

En el entorno del Real Madrid se asegura que gana peso la idea de Florentino Pérez de mantener al actual técnico, Carlo Ancelotti, todo indica que las palabras del presidente Florentino Pérez tras el triunfo en la final de la Copa del Rey, y aplazar su relevo una temporada más. Esto aplazaría las quinielas al final de la temporada 2023/24. En este contexto, la Cadena Ser comentaba en qué situación quedaría Raúl González, mito del madridismo al frente del filial blanco y que hasta el momento parecía descartado, por detrás de alternativas sorprendentes como Álvaro Arbeloa.

En las últimas semanas se daba por hecha la salida del club de Raúl aunque según 'El Larguero' de la Cadena Ser, en el seno de la entidad madridista hay sectores que piensan que el más preparado para heredar el banquillo del Real Madrid, aunque no vaya a hacerse de momento con el cargo, es Raúl González.

"Tenemos un plan para ti"

El Real Madrid ya estaría preparando la próxima temporada 2023/24 independientemente del entrenador pues entienden que es una cuestión de club y los fichajes y las renovaciones no van ligadas a la continuidad del entrenador o al fichaje de otro técnico. Carlo Ancelotti contaría con más respaldo en la grada y el vestuario del Santiago Bernabéu que en los despachos, y se contempla la opción de Raúl quien lleva tres temporadas al frente del RM Castilla.

Esta información contrasta con otras que aseguran que el ex delantero blanco está disgustado con el hecho de que no se le contemple como una alternativa sería para ser el primer entrenador del Real Madrid. Sí que coincidirían todas estas informaciones en que Raúl ha comunicado al Madrid las ofertas que le han llegado desde clubes de la Premier o de la Bundesliga; y que el club siempre le ha abierto la puerta a aceptar estas oportunidades sin ponerle trabas para progresar en el extranjero no le iban a poner ninguna traba ni le exigirían una cláusula para liberarse del contrato. La clave es que le habrían añadido que "tenemos un plan para ti".

No quiere esperar

Pese a todo, Raúl interpreta que estas palabras son ambiguas. La ratificación pública de Ancelotti por parte de Florentino le habría convencido de que, por mucho que fuera uno de los candidatos al banquillo, en el Real Madrid no van a apostar por él y, por tanto, su futuro estaría en el extranjero.

Así que, por mucho que haya algunos que en Concha Espina consideren que Raúl está preparado para hacerse cargo del Real Madrid, las dudas que atesoran otros, empezando por el propio Florentino Pérez, así como las ganas del propio técnico de entrenar al máximo nivel, acabarán precipitando su salida de la entidad, a no ser que acepte seguir esperando su oportunidad al frente del RM Castilla.