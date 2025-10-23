Real Madrid - FC Barcelona: horario y dónde ver el clásico de LaLiga EA Sports 2025/26

Madrid y Barça llegan al clásico del Santiago Bernabéu con algunas bajas sonadas y con el recuerdo de los enfrentamientos de la pasada temporada. Este domingo, el gran partido del fútbol español decidirá el liderato de LaLiga en una temporada en la que todo apunta a que el campeón deberá superar la barrera de 90 puntos.

Locura en la Cartuja: Así fue la celebración de los jugadores tras ganar la Copa del Rey / Valentí Enrich / SPO

Cómo llegan los conjuntos al encuentro

El FC Barcelona llega al Santiago Bernabéu sabiendo que solo le vale la victoria para colocarse como líder, ya que parte con dos puntos menos que el conjunto merengue. Para asaltar el liderato, el club azulgrana ha recuperado, al menos parcialmente, las buenas sensaciones. Después del parón de octubre, el equipo entrenado por Hansi Flick ha ganado sus dos encuentros: 2-1 en el descuento ante el Girona, y 6-1 en Champions ante Olympiacos.

No obstante, los síntomas de las dos derrotas consecutivas ante PSG y Sevilla parecen no haberse superado del todo, pues en algunos tramos de las dos victorias la plantilla volvió a cometer errores del pasado, sobre todo en la presión, lo que afecta al funcionamiento del sistema defensivo. Eso sí, para enfrentarse al eterno rival, presumiblemente se recuperará a Ferran Torres y Raphinha, pero las bajas de Dani Olmo, Lewandowski, Joan Garcia, Gavi y Ter Stegen seguirán mermando las alternativas desde el banquillo.

Dro y Fermín se abrazan tras uno de los tantos del onubense frente a Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

Por su parte, el Real Madrid llega como líder de la competición doméstica con solo una derrota en nueve partidos, tras vencer al Getafe por 0-1 en un partido decidido tras la expulsión de Nyom. En la Champions League entre semana ante la Juventus, el equipo blanco tampoco lució su mejor versión, pero logró imponerse por la mínima y se mantiene en las primeras posiciones de la clasición.

Xabi Alonso tampoco podrá contar con toda su plantilla, ya que más allá de recuperar a Carvajal, Trent y Mendy, tanto Huijsen como Ceballos son duda, mientras que Rüdiger y Alaba están completamente descartados. El exentrenador del Leverkusen sí que contará con el espectacular nivel de Kylian Mbappé para intentar romper la mala racha de cuatro clásicos seguidos perdiendo, pues en la temporada pasada los clásicos decidieron de manera directa el triplete nacional de los culers y los cero títulos importantes de los madridistas (Supercopa de Europa y Copa Intercontinental aparte).

Horario y dónde ver el Real Madrid - FC Barcelona

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, se disputará el domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. El partido podrá verse por televisión a través de DAZN.

