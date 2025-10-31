El Real Madrid tiene una estrategia para adelantarse al Barça por Guehi

El Real Madrid y el FC Barcelona podrían vivir un nuevo episodio de su eterna disputa dentro y fuera de los terrenos de juego, en esta ocasión en el mercado de fichajes del próximo verano. El objetivo sería el capitán y defensa del Crystal Palace Marc Guehi, quien sonó de manera insistente como refuerzo para el Liverpool el pasado verano aunque finalmente se frustró la operación.

Desde Inglaterra sitúan a Guehi lejos de Selhurst Park la próxima temporada. El internacional inglés finaliza su contrato con los 'Eagles' el próximo verano y, por tanto, podrá fichar por el club que quiera como agente libre.

Este pasado verano se frustró su salida al Liverpool, que sigue interesado en su fichaje y según 'The Sun' está dispuesto a volver a intentarlo en el próximo mercado de invierno. Sin embargo, aunque el Crystal Palace podría estar dispuesto a escuchar a los 'reds' porque de esta manera podría sacar algún rendimiento a su salida, el propio Guehi no considera en estos momentos la opción de cambiar de aires a mitad de temporada.

La hoja de ruta

El motivo es obvio: a partir del 30 de junio se irá con la carta de libertad bajo el brazo y como agente libre podrá conseguir un contrato más jugoso con cualquiera de los clubes que se han interesado por él. El Liverpool, pero también el Bayern de Múnich, el FC Barcelona y el Real Madrid, según esta información.

Oliver Glasner, el técnico del Crystal Palace, dio por hecha su salida a final de campaña tras rechazar la oferta de renovación que le pusieron sobre la mesa; y el director deportivo del Bayern, Max Eberl, reconoció que están buscando un defensa central de cara a la próxima temporada

El interés de estos cuatro colosos se acrecentará a partir de enero cuando puedan negociar con el jugador sin tener que hablar con el Crystal Palace, y Guehi estará a la espera de recibir "ofertas astronómicas" y escoger entre alguno de los proyectos deportivos más potentes de Europa.

En el caso del Real Madrid, al que le urge encontrar relevo para David Alba, Rüdiger y en menor medida, Militao, espera poder hacer valer la presencia de Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold para convencer a su compatriota.