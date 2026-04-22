El Real Madrid no dejará que Víctor Muñoz juegue en el Barça

Una de las posiciones que quiere reforzar el Barça en el próximo mercado de verano es la de extremo izquierdo. Parecía en enero que la apuesta de la dirección deportiva no era otra que hacer efectiva la opción de compra de 30 millones de euros que tiene el club azulgrana por Marcus Rashford, pero esa opción se ha ido enfriando. Porque el rendimiento del inglés ha ido de más a menos y porque su elevado sueldo hace difícil su encaje en la masa salarial del Barça.

Con Rashford con pocas posibilidades de seguir, Deco y su equipo han ido estudiando el mercado con los nombres de Abde (Betis), Schjelderup (Benfica) y Víctor Muñoz (Osasuna) entre los futbolistas monitorizados y de buen agrado tanto para la dirección deportiva como para el cuerpo técnico que lidera Hansi Flick. Este último está realizando una gran temporada en Osasuna, con 34 partidos jugados, seis goles marcados y cinco asistencias repartidas. Su buen rendimiento fue premiado por el seleccionador español, Luis De la Fuente, que hizo debutar al delantero catalán ante Serbia en la última ventana internacional. Víctor Muñoz marcó en su debut, jugó también frente a Egipto y es un jugador a tener en cuenta de cara a la lista definitiva para el Mundial.

Víctor Muñoz, que pasó por La Masia y debutó en el primer equipo del Real Madrid hace un año en el Clásico de Montjuïc, ha cambiado recientemente de agente, ligándose a la empresa Niágara Sports Company, que también defiende los intereses de los azulgranas Dani Olmo y Joan Garcia, entre otros. Este movimiento se interpretó como un acercamiento al Barça, pero en el Real Madrid siguen teniendo el control del delantero y en ningún caso permitirán que se vista de azulgrana.

Víctor Muñoz y Pedri disputan un balón / Alejandro Garcia / EFE

Cree el futbolista, que tiene muy buena relación con jugadores como Balde, Fermín o Lamine Yamal de su paso por el fútbol base azulgrana, que le iría bien fichar por el Barça. También su entorno lo vería con buenos ojos, pues están seguros de que tendría más oportunidades en el Spotify Camp Nou que en otros equipos, pero el club blanco no quiere correr riesgos y que un futbolista 'suyo' acabe triunfando en el Barça, algo que pasó, por ejemplo, con Samuel Eto'o.

Por ello, están dispuestos en el Real Madrid a activar todos los mecanismos que tienen en su poder para evitar ver a Víctor Muñoz vestido de azulgrana. El catalán fue traspasado a Osasuna el pasado verano por cinco millones de euros más uno en variables, pero el club blanco no quiso perder el control sobre el jugador, como hace con muchos de los futbolistas que salen del Castilla. En este sentido, Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, confirmó que el Real Madrid puede recomprar a Víctor Muñoz en los tres próximos veranos por ocho, nueve y diez millones respectivamente. Además, los blancos ingresarían el 50% de una venta y Osasuna está obligado a informar al Real Madrid de las ofertas que lleguen por Víctor Muñoz.

Y es aquí donde aparece el principal obstáculo para que el extremo recale en el Barça, pues si en algún momento Deco se pone en contacto con Osasuna, el club navarro estará obligado a informar de ello al Real Madrid. Y en el club blanco tienen claro que impedirán la operación. Podrían evitarla haciendo efectiva la opción que tienen de recompra y decidiendo después si se quedan a Víctor Muñoz o lo traspasan a otro club que no sea el Barça.