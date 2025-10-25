Real Madrid - FC Barcelona: alineaciones probables del clásico de LaLiga EA Sports

Con dos puntos más que su perseguidor, el Real Madrid recibirá al FC Barcelona en su estadio en un partido que bien podría provocar un cambio de liderato o que los de Xabi Alonso afiancen su posición. El conjunto merengue llega al clásico tras superar a Getafe y Juventus con victorias por la mínima y sin un gran nivel colectivo, ya que para adelantarse en el Coliseum fue necesario que el Getafe se quedara con uno menos, mientras que el conjunto transalpino puso más problemas de los esperados en Champions.

Real Madrid y Barcelona vuelven a verse las caras este domingo 26 de octubre en el Clásico / Kiko Huesca

Por su parte, el conjunto de Hansi Flick llega con la intención de dar un golpe sobre la mesa definitivo que deje atrás cualquier duda generada ante PSG y Sevilla, pues cuenta sus dos últimos encuentros por victorias, ante Girona y Olympiacos. Pese a esto, los azulgranas vienen dejando dudas relacionadas con la presión y con el sistema defensivo, que deja al equipo muy expuesto si no hay un buen trabajo colectivo. Sin embargo, la goleada por 6-1 entre semana en Champions mejoró las sensaciones, más allá de un primer tramo de partido algo complicado.

Los efectivos que estarán a disposición de Flick y Xabi Alonso

No obstante, los entrenadores no podrán contar con toda la plantilla disponible, debido a que ambos equipos cuentan con jugadores lesionados.

El conjunto local llegará tras vaciar considerablemente su enfermería, ya que en los últimos días ha recuperado a Ferland Mendy, Dani Carvajal y Alexander Arnold, que estarán disponibles, aunque la falta de rodaje de los dos últimos probablemente desplace a Fede Valverde al lateral. Otro caso parecido es el de Huijsen, quien al haber acortado plazos y aumentado sus posibilidades de ir convocado, podría entrar como titular en detrimento de Asencio. Con quien seguro no podrá contar el ex del Leverkusen es con Antonio Rüdiger, totalmente descartado, mientras que Dani Ceballos y David Alaba aprietan para entrar en la lista.

Alaba no se rinde pese a la competencia / Efe

Más dudas genera la posible inclusión de jugadores que salgan de la enfermería en el Barça, pues Ferran ya entrena con el grupo y cuenta con probabilidades de ser titular, a priori. Tampoco está del todo descartada la presencia de Dani Olmo, pero el hat-trick de Fermín y su historial médico parecen motivos suficientes para descartar que entre en el once.

Con quienes no podrá contar el teutón son Joan Garcia, Robert Lewandowski, Gavi y Ter Stegen, mientras que en el cuerpo médico hay cierta preocupación con los problemas intestinales de Christensen y Frenkie, quienes se espera se recuperen a tiempo y sin mayores problemas. Raphinha, por su parte, es baja de última hora tras sufrir otro retroceso en su recuperación.

Alineaciones probables del Real Madrid - FC Barcelona

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Pedri, Frenkie; Fermín; Rashford, Ferran, Lamine Yamal.