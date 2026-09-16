FÚTBOL
Ni Real Madrid ni Atlético: Lamine Yamal sorprende al elegir los dos equipos de LaLiga que más le gusta ver
El delantero azulgrana subraya la importancia de mantener la ambición para alcanzar grandes hitos históricos
La entrevista de Lamine Yamal con Jorge Valdano está dejando varios titulares después de que el jugador del Barça hablara sin rodeos sobre el Balón de Oro y defendiera que este año merece hacerse con el premio.
Sus palabras sobre el galardón han generado mucho debate, pero la conversación también permitió conocer otros aspectos de su manera de vivir el fútbol.
El exfutbolista argentino quiso saber qué hace el futbolista azulgrana cuando no le toca estar sobre el terreno de juego y qué equipos disfruta especialmente viendo como un aficionado más. Una pregunta que terminó dejando una curiosa respuesta por parte del delantero azulgrana.
Valdano le preguntó si hay algún equipo que "mira más que a otros" porque le resulte atractivo, y Lamine no dudó a la hora de responder: "De la liga española, Betis y Villarreal son los que más me gusta ver".
Lamine comentó que esos dos conjuntos de LaLiga consiguen captar su atención cuando ve fútbol como un aficionado más gracias a su estilo de juego.
Aunque no profundizó en los motivos que le llevan a disfrutar de los partidos del Betis, sí dejó una pequeña pista al declarar que el Villarreal le parece "un equipo muy divertido".
La entrevista también mostró la ambición del jugador del Barça, que pese a haber conseguido grandes títulos a una edad muy temprana insiste en que todavía tiene mucho camino por recorrer: "La gente puede pensar que en algún momento me relajaré. Pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol".
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