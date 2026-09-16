Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid CeutaBarcelona - RacingBartina KoemanMbappé Vinicius gesto CeutaMessi EldenseNicolás EscudéIñigo Sainz MazaBarcelona - Racing alineaciones probablesFerran TorresMikel OyarzabalPadre Rafa NadalAlquilar a jubiladosMaldiniUE videojuegosUltimate Team FC 27Outdoor
instagramlinkedin

FÚTBOL

Ni Real Madrid ni Atlético: Lamine Yamal sorprende al elegir los dos equipos de LaLiga que más le gusta ver

El delantero azulgrana subraya la importancia de mantener la ambición para alcanzar grandes hitos históricos

Lamine Yamal aplaudiendo

Lamine Yamal aplaudiendo / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea Riera

Andrea Riera

La entrevista de Lamine Yamal con Jorge Valdano está dejando varios titulares después de que el jugador del Barça hablara sin rodeos sobre el Balón de Oro y defendiera que este año merece hacerse con el premio.

Sus palabras sobre el galardón han generado mucho debate, pero la conversación también permitió conocer otros aspectos de su manera de vivir el fútbol.

El exfutbolista argentino quiso saber qué hace el futbolista azulgrana cuando no le toca estar sobre el terreno de juego y qué equipos disfruta especialmente viendo como un aficionado más. Una pregunta que terminó dejando una curiosa respuesta por parte del delantero azulgrana.

Valdano le preguntó si hay algún equipo que "mira más que a otros" porque le resulte atractivo, y Lamine no dudó a la hora de responder: "De la liga española, Betis y Villarreal son los que más me gusta ver".

Rodrigo Riquelme lucha con Carlos Romero durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal CF y Real Betis disputan en el estadio de La Cerámica.

Rodrigo Riquelme lucha con Carlos Romero durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal CF y Real Betis disputan en el estadio de La Cerámica. / Kai Forsterling / EFE

Lamine comentó que esos dos conjuntos de LaLiga consiguen captar su atención cuando ve fútbol como un aficionado más gracias a su estilo de juego.

Aunque no profundizó en los motivos que le llevan a disfrutar de los partidos del Betis, sí dejó una pequeña pista al declarar que el Villarreal le parece "un equipo muy divertido".

Noticias relacionadas

VILLARREAL (CASTELLÓN), 22/02/2026.- El centrocampista del Villarreal Santiago Comesaña (i) celebra tras anotar un gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 25 de Laliga EA Sports que disputan Villarreal CF y Valencia CF este domingo en el estadio de La Cerámica de Villarreal. EFE/ Andreu Esteban

VILLARREAL (CASTELLÓN), 22/02/2026.- El centrocampista del Villarreal Santiago Comesaña (i) celebra tras anotar un gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 25 de Laliga EA Sports que disputan Villarreal CF y Valencia CF este domingo en el estadio de La Cerámica de Villarreal. EFE/ Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

La entrevista también mostró la ambición del jugador del Barça, que pese a haber conseguido grandes títulos a una edad muy temprana insiste en que todavía tiene mucho camino por recorrer: "La gente puede pensar que en algún momento me relajaré. Pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reacciones y polémica del Elche - Real Madrid y toda la jornada de Liga
  2. Cumbre de Flick con Gavi
  3. Elche - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones, dónde ver y horario
  4. La dura realidad de Hamza Abdelkarim y Bisiwu para convencer a Hansi Flick
  5. Gordon: “Podría haber sido cualquiera en esa llamada y habría venido al Barça”
  6. Fali, sobre su dolorosa salida del Cádiz: 'Me dicen que me despiden por estar gordo. Estuve jugando sin cobrar y nadie lo sabía
  7. Comunicado oficial de Abde tras su polémica con Ceuta: 'No era con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el marroquí
  8. Las dudas del Barça y el 'clausulazo' del Brujas por Jan Virgili

Ni Real Madrid ni Atlético: Lamine sorprende al elegir los dos equipos de LaLiga que más le gusta ver

Ni Real Madrid ni Atlético: Lamine sorprende al elegir los dos equipos de LaLiga que más le gusta ver

Un entrenador de tenis critica los descansos de Carlos Alcaraz: "Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado”

Un entrenador de tenis critica los descansos de Carlos Alcaraz: "Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado”

Parrilla cerrada: Senna Agius da el salto a MotoGP de la mano de KTM

Parrilla cerrada: Senna Agius da el salto a MotoGP de la mano de KTM

Oficial: Nick Smith Jr., nuevo fichaje del Real Madrid

Oficial: Nick Smith Jr., nuevo fichaje del Real Madrid

Maldini no da crédito con la victoria del Real Madrid y señala a un futbolista: "No está nada bien"

Maldini no da crédito con la victoria del Real Madrid y señala a un futbolista: "No está nada bien"

Anselmi, tras perder 2-3 frente al Real Madrid: “Hay que saber cerrar este tipo de partidos”

Expertos en derecho deportivo avisan a Messi sobre el Eldense: “Puede comprarlo sin vender la UE Cornellà, pero tendrá que renunciar al control de uno de los dos”

Expertos en derecho deportivo avisan a Messi sobre el Eldense: “Puede comprarlo sin vender la UE Cornellà, pero tendrá que renunciar al control de uno de los dos”

Tere, la última habitante de un pueblo de Asturias: "Sola no me siento para nada, porque tendría la opción de estar en otro sitio. Estar aquí para mí es tranquilidad y sosiego"

Tere, la última habitante de un pueblo de Asturias: "Sola no me siento para nada, porque tendría la opción de estar en otro sitio. Estar aquí para mí es tranquilidad y sosiego"