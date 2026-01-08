Real Madrid y Atlético espían al Barça antes de la final

El FC Barcelona no tuvo rival en las semifinales de la Supercopa de España. El partido de los catalanes, especialmente la primera parte, en la que ya iban ganando por 4-0, rozó el sobresaliente, mientras que el Athletic Club no mostró ni un ápice de valentía en uno de los peores encuentros con Ernesto Valverde a los mandos, como el técnico reconoció tras la manita. Aunque Real Madrid y Atlético se ven las caras esta tarde, miembros de ambas directivas no quisieron perderse el espectáculo azulgrana.

El Real Madrid es el único club español con el Sevilla que le ha hincado el diente esta temporada al Barça, en la victoria por 2-1 en el clásico del Bernabéu. Pese a que los blancos fueron superiores en los primeros 45 minutos, terminaron pidiendo la hora ante un equipo maltratado por las lesiones.

Para tratar de destapar los puntos débiles del conjunto de Hansi Flick, Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, y Juni Calafat, director de fútbol internacional y jefe de scouting del club blanco, estuvieron en el palco del Estadio King Abdullah Sports City presenciando la primera de las semifinales, tal como señala 'AS'.

Por su parte, el otro posible rival del Barça en la final, el Atlético de Madrid, también contó con presencia en el palco del templo árabe. Mateu Alemany, director de fútbol profesional del club rojiblanco, vio el encuentro de su exequipo y, a su vez, tomó notas por si el conjunto colchonero alcanza la final del domingo.

El Atlético, cuando se reenganchaba a la lucha por LaLiga, cayó derrotado por 3-1 en el Spotify Camp Nou, pese a ponerse por delante y gozar de varias ocasiones para empatar el partido antes del postrero tanto de Ferran Torres.

Esta noche, a partir de las 20 horas, Real Madrid y Atlético competirán por el puesto restante en la final de la Supercopa de España. El Barça, por su parte, vigilará con atención lo que suceda en el derbi madrileño, en el que se definirá a su rival por el primer título de la temporada.