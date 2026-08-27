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Reacciones y polémicas del Barcelona - Athletic Club de LaLiga EA Sports, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona - Athletic Club de la primera jornada de La Liga
Larguero
Masnolo Oliveros (COPE): "Yamal ha hecho una falta que no han pitado pero ha rematado al larguero"
"No identifico al Barça"
José Mari Bakero (SER): "Ha sido un partido muy limpio, muy libre, ahora ataco yo, ahora ataca tu pero creo que el Barça tiene que dar un poco más. No identifico al Barça aunque esté ganando"
Raphinha y Espart
Jordi Costa (Catalunya Ràdio): "A Raphinha no lo veía de 9 pero me está gustando. Xavi Espart está de emergencia de lateral izquierdo pero lo está interpretando todo de maravilla. No hay prisa para que juegue Cancelo".
Diez mil veces mejor
Dani Senabre (COPE): "La primera parte de hoy es diez mil veces mejor que la primera mitad de Elche. Y además el Athletic es mucho mejor rival. Solo ha faltado que Unai no haya salvado tantos goles claros de Lamine"
Modo goleador
Helena Condis (COPE): "Raphinha lleva en modo nueve goleador. Suma tres goles en dos partidos. El Barça podría ganar por más goles si hubiera tenido más acierto Lamine"
Amarilla como un piano
Dani Garrido: "Era una amarilla como un piano para Lamine por un pisotón a Laporte"
El muro
Manolo Oliveros (COPE): "La que ha tenido Yamal y la ha sacado Unai Simón". Helena Condis: "Lamine se está encontrando con un muro". Dani Senabre: "Bernal lo ha hecho muy bien"
No hace falta fichar
Lluís Flacher (SER): "Gooooool del Barça, gol del que pasa a ser O Capitán arilleiro... con un pase maravilloso de Pedri. Quizá no haga falta gastarse dinero por un 9"
Conexión en la izquierda
Dani Senabre (COPE): "Me está encantando Gordon y especialmente la banda izquierda y como se están entendiendo Espart y el inglés"
No era roja
Jugada de peligro del Athletic y falta de Espart. Iturralde (SER): "Lo de Xavi Espart no esw roja, es amarilla vlara" Dani Garrido: "Llegaba Gerard y por lo tanto no es roja"
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