Reacciones y polémicas del Barcelona - Athletic Club de LaLiga EA Sports, en directo

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Lamine Yamal y Dani Olmo, en el Gamper

Lamine Yamal y Dani Olmo, en el Gamper / Quique García / EFE

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