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Reacciones y polémica del Valencia - Barça de La Liga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Valencia - Barça de la cuarta jornada de La Liga
Jota Jordi, en Chiringuito Inside, sobre el fuera de juego de Lamine: "Nos la tenemos que creer, ¿no?"
Santi Cañizares, en COPE: "Acabar 0-1 es un buen resultado para Corberán, que no se monte más 'pollo' del que hay".
Dani Garrido, en SER: "Mi sensación es que para el Barça es un partido del fútbol, pero para el valencianismo no".
Fran Guaita: "Hay jugadores del Valencia que no quieren a Corberán"
Diego Plaza: "Vaya obra de arte de Lamine Yamal ¡Qué remate!".
Dani Garrido, en SER, tras el gol de Lamine: "Esta acción sí me ha vinculado a un gol de Messi. Me he imaginado a Leo haciendo este gol también".
Paco González, en COPE: "El pase de Fermín es precioso. A mí me parece un golazo. Es verdad que en la repetición no veo que coge tanta altura...".
Cañizares: "Dimitrievski va con la mano equivocada, pero creo que es más mérito del Barça que error del portero. Peor ha estado la defensa de 5".
Informan en SER: "Cánticos de 'fuera, fuera', 'vete ya' y de 'mentiroso' a Peter Lim por parte de la afición del Valencia tanto dentro como fuera de Mestalla".
Iturralde González, en SER: "Isidro Díaz de Mera es de los árbitros que le ves la tranquilidad a la hora de arbitrar. Hace que los jugadores también estén tranquilos. No tiene ese nombre de otros, pero cuidado que saca los partidos muy bien".
Jota Jordi, en Chiringuito Inside: "¿Rodri titular? El mejor jugador del Mundial y el que seguramente va a ser Balón de Oro, no tendría que sorprendernos que fuera titular".
Lobo Carrasco, en Chiringuito Inside: "Una de las claves será si Rodri libera a Pedri. Espart nos está sorprendiendo relativamente. Su rendimiento le otorga la calificación de titular".
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