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Reacciones y polémica del Osasuna - Barça de la Liga, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Osasuna - Barça de la Liga EASports
Torquemada (Catalunya Ràdio): "Cuesta mucho encontrar profundidad, cuesta encontrar posiciones de ataque"
Paco González (COPE): "El Barça se cansa de dominar sin hacer goles"
Maldini: "El Barça no ha creado nada"
Maldini (COPE): "El Barça, durmiendo cada vez más. Error de Olmo, falta de concentración"
Helena Condis (COPE): "El Barça va sobrado, pensando que la victoria ya llegará. A los jugadores del Barça les caerá un buen rapapolvo al descanso"
En la SER: "El Barça está de vacaciones"
Senabre (COPE): "Luego llega un córner, te hacen un gol y te quedas con cara de tonto"
Maldini (COPE): "De lo que le he visto a Roony Bardaghji, no me convence. Cuando ha entrado no le he visto gran cosa"
Jota Jordi (Chiringuito): "En octubre algún futbolista del Madrid celebraba la Liga y le decía cosas a Lamine"
Maldini (COPE): "Hay mucho dominio del Barça, pero sin profundidad"
Senabre (COPE): "El Barça da la sensación de falsa seguridad"
Sique (SER): "Creo que Raphinha va a seguir y el Barça quiere que siga"
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