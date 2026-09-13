Reacciones y polémica del Levante - FC Barcelona de la Liga

Flaquer, en la SER: "Hamza va ser un jugador en un contexto muy residual. En partidos cerrados con mucha ventaja. Es una opción de futuro que va a tener algunos minutitos en el presente"

Jordi Martí: "Fijate que Espart se ha instalado en la izquierda. Se ha beneficiado de su talento, ambición y de que Balde no está al 100%. Encontró una brecha y la está aprovechando. En el once de gala está Xavi Espart"