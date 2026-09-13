En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Reacciones y polémica del Levante - FC Barcelona de la Liga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Levante - FC Barcelona de la Liga
Jota Jordi, tras el gol de Espart: "Que bonito ver esto. Tengo ganas incluso de llorar"
Jota Jordi, en El Chiringuito: "Fíjate que siempre que la selección española gana hay seis o siete del Barça. Quien no lo quiera ver..."
Dani Garrido, en la SER: "El homenaje a los campeones del mundo del Barça es un detalle de grandeza del Levante"
Minguella, en COPE: "El Barça está muy bien, los jugadores creen en el entrenador. No sé si llegará otra manita, pero sacará otro buen resultado"
Flaquer, en la SER: "Hamza va ser un jugador en un contexto muy residual. En partidos cerrados con mucha ventaja. Es una opción de futuro que va a tener algunos minutitos en el presente"
Jordi Martí: "Fijate que Espart se ha instalado en la izquierda. Se ha beneficiado de su talento, ambición y de que Balde no está al 100%. Encontró una brecha y la está aprovechando. En el once de gala está Xavi Espart"
Bernat Soler, en Catalunya Ràdio: "¿Si mañana se jugara la final de Champions el equipo sería este?"
Torquemada: "Yo no pondría la mano en el fuego. Tengo dudas con Gerard Martín, Espart y Fermín"
Lobo Carrasco, en El Chiringuito: "Vamos a ver si seguimos con el pleno. El Levante no es el Valencia. Vamos con alguna rotación, pero ya veremos si somos capaces de mantener el ritmo ofensivo"
Jota Jordi: "Si eres del Barça estás feliz. A pesar de la victoria del Madrid, ves jugar a un equipo y a otro y no hay color. Si el Barça hace su fútbol te aplasta"
Maldini, en Movistar+: "Yo considero que Fermín está por delante de Olmo en la rotación"
Álvaro Benito: "Es que Fermín va en moto. No es que Olmo no esté bien, es que Fermín está a tope. Se lo ha ganado a pulso. Lo que hace esto es tener mucha competencia en el equipo"
¡Buenas tardes!
¡Hoooola, hoooola! Día de Barça en el Ciutat de Valencia. Los azulgranas quieren seguir con su racha de imbatidos y visitarán al Levante. Sigue en directo todas las reacciones al encuentro culé en SPORT.
- Yassir Zabiri, el delantero de moda que sueña con el Barça
- Real Madrid - Rayo Vallecano, hoy en directo: horario, dónde ver y alineaciones del partido de la Liga
- La 'Fórmula Kugel' ya hace volar al Barça
- Marc Casadó llama a la puerta
- Sylvinho: “Gabriel Jesus es un jugador top: es explosivo y se adapta al fútbol moderno porque puede hacer tres funciones”
- Sigue en directo el FC Barcelona-Atlético de Madrid femenino de la Liga F Moeve
- Julio Salinas, sobre la operación fallida de Julián: 'Yo hubiese intentado fichar a Ferran Torres por 80 millones
- Llegó la hora de Bisiwu