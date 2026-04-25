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Reacciones y polémica del Getafe - Barça de LaLiga EA Sports

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Getafe - Barça de la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Lewandowski y Bardghji, en un partido con el Barça

Lewandowski y Bardghji, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Christian Blasco

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