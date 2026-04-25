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Reacciones y polémica del Getafe - Barça de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Getafe - Barça de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Paco González, en COPE: "Bordalás está haciendo el milagro de meter a este equipo casi en Europa".
Nil Solà, en SER: "Hoy Cancelo juega por delante de Balde aunque esté un poco renqueante".
Lluis Flaquer: "Roony tendrá que hacer de Lamine Yamal, salvando las distancias".
Albert Blaya, sobre el XI del Barça: "Me gustaría ver a Fermín con Roony y Olmo jugando por dentro. Pedri - Gavi es todo lo que está bien".
Bienvenidos al directo con todas las reacciones y polémica del Getafe -Barça. Aquí podrás seguir lo más destacado que se diga en los medios de comunicación.
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