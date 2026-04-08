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Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona-Atlético de Madrid de ida de cuartos de final de Champions League
Jaume Mullor (RAC1): "Este árbitro está muy fuerte y tiene mala leche"
Oído en la SER: "Julián, de momento, tiene camiseta y contrato con el Atlético de Madrid"
Senabre, sobre la presencia masiva de banderas del Barça (COPE): "Algunas banderas de Catalunya no las dejaron entrar el otro día en el Metropolitano, por eso hoy hay más"
Oído en la SER: "Mucha senyera en la grada que ha repartido hoy el club"
Iturralde (SER): "El árbitro de hoy no escatima en tarjetas amarillas y las decisiones importantes las suele tomar bien"
Gonzalo Miró (COPE): "La esperanza del Atlético pasa por atacar al Barça. Si se dedica a esperar, lo pasará muy mal"
Oído en la SER: "Fermín no es suplente por la brecha en la cabeza, ayer ya ensayó sin él en el once"
Dani Garrido, en la SER: "Empiezo a pensar que no hay dispositivo de seguridad que impeda que un borrego lance una botella o un objeto"
Dani Garrido, en la Cadena SER: "Es lamentable que por segunda vez los borregos se impongan al dispositivo de seguridad hasta el punto de romper las lunas del autobús".
Dani Senabre, en la COPE: "Cada cosa que veo me preocupa más. Que no esté Fermín me preocupa: confío en el Barça, pero cada vez es más difícil que el día anterior. A no ser que el golpe le haya dejado medio lelo, yo pondría a Fermín".
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