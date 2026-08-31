En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Reacciones y polémica del Barça - Rayo Vallecano de LaLiga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona - Rayo Vallecano de la tercera jornada de LaLiga
En la COPE: "El Rayo ataca mucho más la banda de Kounde que la de Espart. Han detectado debilidad"
Matías Palacios, en el Chiringuito: "Gordon es rapidísimo. Pero a veces hace una de más dentro el área"
Garrido, en la SER: "Viendo a Espart... ¿Está claro que Cancelo va a ser titular en la izquierda?"
Flaquer: "Cancelo es muy polivalente. La duda que tenemos con Espart es cuando tenga a un gran extremo allí. Pero ha llegado para quedarse"
Jordi Martí: "A Cancelo igual le toca hacer cola"
Garrido, en la SER: "Siendo Raphinha uno de los jugadores más completos, en equipos como el Barça, se va a evaluar lo del nueve el día grande. Ese día se va a ver. Hay pocas dudas de que pueda marcar 20 goles en Liga, pero el día clave será ante los grandes"
Torquemada, en Catalunya Ràdio: "El Barça está perfecto en la presión. No deja respirar al Rayo"
Carme Barceló, en el Chiringuito: "Por favor, Xavi Espart. Es loco lo de Xavi Espart"
Bernat Soler, en Catalunya Ràdio: "Gol de Raphinha, gol del nueve del Barça. Capitán general"
Torquemada, en Catalunya Ràdio: "El Barça se está topando contra su falta de puntería"
Bernat Soler: "El Barça está poco preciso. Se chuta de manera muy extraña"
Álex de Llano, en X: "Jules Koundé vive en un primer día de curro tras vacaciones permanente"
Garrido, en la SER: "Es un golazo del Rayo. Pero, ¿qué estará pensando Flick?"
En la SER: "Cabreo tremendo de Flick por la jugada de Kounde"
- ¡Gabriel Jesus, fichaje sorpresa del Barça para el '9'!
- El Barça trabaja en un trueque Balde-Dimarco con el Inter de Milán
- Mercado de oro para el Barça
- Koundé deberá picar piedra para tener protagonismo en el Barça
- Deco centra todos sus esfuerzos en el último fichaje
- Gabriel Jesus, un perfil deportivo, personal y profesional que se encaja en la filosofía del Barça de Flick
- Mourinho se pregunta cuánto ha costado Diomande
- El hijo de Miguel Induráin: 'Nunca pensé en ser como mi padre, porque es muy difícil. No hago ciclismo de forma profesional pero sigo disfrutando de este deporte