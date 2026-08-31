Reacciones y polémica del Barça - Rayo Vallecano de LaLiga

Garrido, en la SER: "Viendo a Espart... ¿Está claro que Cancelo va a ser titular en la izquierda?"

Flaquer: "Cancelo es muy polivalente. La duda que tenemos con Espart es cuando tenga a un gran extremo allí. Pero ha llegado para quedarse"

Jordi Martí: "A Cancelo igual le toca hacer cola"