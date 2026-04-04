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Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Barça

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Atlético de Madrid - Barça de LaLiga EA Sports

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (izda), saluda al entrenador del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, momentos antes del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio de Riyadh Air Metropolitano, en Madrid.

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (izda), saluda al entrenador del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, momentos antes del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio de Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Toni Munar

Toni Munar

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