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Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Barça
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Atlético de Madrid - Barça de LaLiga EA Sports
Adrián Blanco (X): "El FCB acaba de ganar más de media Liga en el Metropolitano. El equipo no es tan redondo como el año pasado, ni con la pelota ni sin ella, pero sigue teniendo una pegada demoledora. Esta temporada ha ganado muchos puntos por su potencia de fuego, no siempre por su nivel de juego"
Dani Garrido (SER): "Si el Barça gestiona bien el +7, tiene la Liga ganada. Pero ojo, que queda un Clásico"
Sique: "El Barça puede ser campeón en el Clásico"
Pou (RAC1): "Simeone es un ser repugnante"
Marta Ramón (RAC1): "En muy pocos minutos tienes el contraste de lo que te ofrece Lewandowski y lo que te da Ferran Torres"
Talavera (SER): "Todo el Barça es buscar que Lamine frote la lámpara"
Alfredo Duro (X): "Hemos distorsionado la realidad del fútbol hasta convertirlo en una absurda galería de tecnicismos y teorías que rallan la estupidez. Sí disputas un balón y lo despejas, impactando luego con la suela en el tobillo del contrario, NO TE PUEDEN EXPULSAR. Se acabó!!!"
Rubén Martín (COPE): "El Atleti se está esforzando mucho en que la Liga siga viva"
Nil Solà (SER): "Gavi quiere entrar, se quiere comer el césped. No para quieto en el calentamiento"
Miguel Quintana (X): "Qué buen portero es Juan Musso. Qué buenos fundamentos y qué completo es. Está dando un nivel altísimo"
Dani Garrido (SER): "El Cholo pone la línea roja en que Lookman y Julián no jueguen nada y estén para la Champions"
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