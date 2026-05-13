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Reacciones y polémica del Alavés - Barça de LaLiga EA Sports
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Oído en RAC1: "Rashford ha dispsarado con toda la intención del mundo al ver que el portero estaba avanzado. Tiene un golpeo espectacular".
Torquemada (Catalunya Ràdio): "El Barça había empezado lanzado y, aunque tiene dominio y juega en camp contrario, le cuesta llegar a la portería del Alavés".
Xavi Campos (Catalunya Ràdio): "Buena pelota tensa y rasa de Álvaro Cortés para encontrar a Dani Olmo. Muy bien el central en los primeros compases de partido".
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio): "Álvaro Cortés tiene planta de jugador importante".
RAC1: "La actitud del Barça es innegociable y va claramente a por el partido".
Bernat Soler (Catalunya Ràdio): "Ahora mismo, el Alavés es carne de Liga Hypermotion".
Bernat Soler (Catalunya Ràdio): "Laporta viaja con Yuste pero en calidad de invitado, no como presidente"
Torquemada (Catalunya Ràdio): "Roony Bardghji siempre es una buena solución".
Jaume Mullor (RAC1): "La indicación del CTA es que los árbitros tienen que dejar fluir el juego pero eso hace que tengan que dar muchas explicaciones y se termina perdiendo mucho tiempo".
Marta Ramón (RAC1): "Se esperaba que Eric Garcia fuera titular hoy para terminar de convencer al seleccionador, que está en la grada".
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