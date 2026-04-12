Las reacciones de los jugadores del Barça tras el derbi: una tarde de fiesta blaugrana

El derbi catalán terminó con un contundente 4-1 a favor del Barça, pero el marcador fue solo el inicio de una tarde marcada por la euforia, los mensajes en redes y una comunión total entre equipo y afición.

El Camp Nou vivió un ambiente eléctrico que se prolongó después del pitido final, con los jugadores desatados en las celebraciones y las redes sociales ardiendo con reacciones que no pasaron desapercibidas.

Orgullo culé y mensajes con intención

Las primeras celebraciones llegaron desde los móviles de los propios futbolistas.

Lamine Yamal fue uno de los más comentados al publicar en Instagram varias fotos suyas y del equipo acompañadas del mensaje: "Barcelona es 💙❤️!! Toca tragar, como siempre", una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a las declaraciones del entrenador del Espanyol tras el encuentro.

Fermín también compartió imágenes del partido con un mensaje cargado de identidad: "Barcelona és blaugrana, com sempre."

Por su parte, Gavi dejó claro que el derbi tiene dueño: "¡Un año más el derbi es azulgrana! Ahora todos juntos a por la remontada del martes, nos dejaremos la vida, eso seguro!"

A ellos se sumaron otros jugadores del Barça, que publicaron fotos, vídeos y mensajes celebrando la victoria y destacando la unión del vestuario.

La sensación general fue de orgullo, confianza y un claro mensaje de que el equipo llega motivado al decisivo duelo europeo del martes.

Cánticos, vuelta de honor y un Camp Nou entregado

Las redes ardieron, sí, pero la verdadera fiesta se vivió en el césped. Tras el 4-1, los jugadores celebraron abrazándose, saltando y dedicando la victoria a una afición que no dejó de empujar durante todo el encuentro.

Nada más terminar el partido, todo el Camp Nou comenzó a corear "sí se puede", un cántico que resonó con fuerza pensando en la vuelta de Champions contra el Atlético de Madrid. El estadio se convirtió en un hervidero de ilusión y confianza.

Después, los futbolistas realizaron una vuelta de honor, agradeciendo el apoyo incondicional de la grada. La comunión entre equipo y afición fue total.

Y cuando parecía que la tarde llegaba a su fin, la grada de animación inició un cántico dedicado a la afición perica. Lejos de quedarse al margen, varios jugadores del Barça se sumaron, cerrando el derbi con un ambiente tan pasional como intenso.

Un derbi que refuerza al Barça antes de Europa

El 4-1 no solo deja tres puntos y superioridad en el derbi: deja un equipo unido, una afición encendida y un mensaje claro de cara al martes.

Las celebraciones, tanto digitales como sobre el césped, reflejan un Barça que cree, que se siente fuerte y que quiere más.