Las reacciones a la eliminación del Barça en Champions: ¿Qué opinas?

Chema

"El Barça debe controlar mejor algunos tempos de los partidos. Si en 25 minutos igualas la eliminatoria no es necesario seguir yendo tan a arriba a presionar dejando muchos espacios atrás. Paso lo mismo con el Inter el año pasado. El Barça solo usa una táctica pero, sobre todo en Champions, hay que saber jugar con el marcador. Aparte que no ha tenido suerte con las decisiones arbitrales en los dos partidos".