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EL DEBATE DE LOS LECTORES
Las reacciones a la eliminación del Barça en Champions: ¿Qué opinas?
El FC Barcelona cayó en cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid y se despide del sueño europeo
Cosmes
"La sensación es de un equipo que no ha estado a la altura, nos ha faltado mucha concentración en partidos importantes. Flick ha dejado bastante que desear a nivel táctico".
David, lector de SPORT
La cagó Flick con los primeros cambios. La dinámica del equipo era brutal, se los estaban comiendo, y quita a dos de los que estaban siendo mejores. Un sinsentido.
Chema
"El Barça debe controlar mejor algunos tempos de los partidos. Si en 25 minutos igualas la eliminatoria no es necesario seguir yendo tan a arriba a presionar dejando muchos espacios atrás. Paso lo mismo con el Inter el año pasado. El Barça solo usa una táctica pero, sobre todo en Champions, hay que saber jugar con el marcador. Aparte que no ha tenido suerte con las decisiones arbitrales en los dos partidos".
Culé Barça
"Estoy muy enojado. Primero con Flick, porque este tío no aprende nada. El año pasado, con Inter. Este año, segunda vez, con el Atleti. El adiós de Iñigo Martínez es una pérdida irreparable. Flick se equivoca casi siempre con los cambios. Saca a Ferran y le da entrada a un Lewandowski que parece de 60 años".
JuanC, lector de SPORT
"Necesitamos vender a Balde y Kounde. Y se hablan de muchos delanteros, pero nadie ha pensado en Oyarzabal. Creo que se adaptaríaa como un guante al fútbol del Barça"
Chenchi, lector de SPORT
"Como siempre robando al FC Barcelona. No sé qué tenemos que hacer para ganarla. El antifútbol de unos mindundis ahora adinerados nos ha eliminado injustamente. Eso sí, con la ayuda de los árbitros como siempre".
Julián de Santa Coloma
Espero que sirva para que el Barça fiche a dos delanteros. Lewandowski, adiós y gracias. Ferran, adiós sin gracias.
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