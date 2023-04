Las reacciones de la 'caverna' a la rueda de prensa de Laporta

Dos meses después de que estallase el 'caso Negreira', Joan Laporta ha comparecido para dar explicaciones Las reacciones de la 'caverna' no han tardado en llegar

Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, ha comparecido este lunes para hablar públicamente por primera vez sobre el 'caso Negreira'. Laporta ha sido contundente: el Barça no ha comprado árbitros. A pesar de las pruebas documentales aportadas por el club, la 'caverna' no ha tardado en alzar la voz en contra del presidente.

El presidente ha salido a rueda de prensa con todas la documentación que ha recogido el informe del área de 'Compliance', que incluye 629 informes tecnicoarbitrales, 43 CDs y 4 informes de scouting. Además, no ha dudado en asegurar que no se trata de nada más que una campaña para ensuciar la imagen del club, ya que no ha aparecido un solo documento que apunte a mala praxis por parte del club. Para Laporta, esta campaña de desacreditación tiene unos líderes claros.

Al término de la rueda de prensa del presidente del club, que ha durado dos horas, se han manifestado todo tipo de opiniones:

Rueda de prensa sin sentido

Carles Francino (SER): "El hecho, probado y reconocido, de que el Barça pagó durante varios años al número 2 de los árbitros en activo... eso es impresentable".

David Sánchez (DIARIO MARCA): Lo que ha dicho Laporta lo podía haber dicho 48 horas después de estallar el caso Negreira. Ha sido un tostón infumable que si la investigación interna, que si pongamos en contacto los pagos en 8 años, que si... Incluso ha justificado que es normal pagar tanta pasta a Negreira. Por mucho que diga Laporta que no le va sancionar. Ceferin está pensando ya la empurada si van a ser 1 o 3 años de sanción. No me ha convencido e incluso me quedo con más dudas de las que tenía".

Àngels Barceló: "La imagen que da hoy el presidente de una entidad como el Barça es absolutamente lamentable"

MisterChip: "No responde lo que le preguntan y lo tengo que decir. Va a parecer que este señor no me cae bien, y ni bien ni mal, lo que pasa es que hoy está haciendo el ridículo. Dos meses esperando para esto, yo pensaba que iba a venir con una pila de pruebas contundentes aquí a desmentir todo y...".

Todo humo

Sergi Sol (La Sexta): "Desde el punto de vista ético y estético no ha sido capaz de defender esa contratación porque no tiene sentido, porque no se sostiene".

Ferreras (La Sexta): "¿Sabes por qué pagaban? Porque funcionaba en el campo, y dejaron de pagar cuando dejó de ser el número 2. ¿Por qué? Porque ya no funciona".

MisterChip: "Ha sido un discurso lleno de humo, no ha respondido absolutamente nada. Ahora mismo, creo que el Barça esta en una situación peor que hace tres horas. La justificación de los informes no se la puede creer nadie, y lo que ha contado de la Copa Confederaciones y la selección Sub-21 para multiplicar el sueldo por cuatro no se lo puede creer nadie. Ahora mismo con el discurso de Laporta, que no me extraña que lo hayan retenido dos meses para que no hable, el Barça está en una situación más complicada que hace tres horas".

Culés dolidos

Ramón Besa (CATRADIO): "Joan Laporta está intentando ganar tiempo para que la UEFA no le sancione antes de la celebración de un juicio. Les está diciendo: "UEFA, no nos juzguéis de la misma manera que hace Tebas". Laporta está jugando a la confusión porque mezcla el padre y el hijo de Negreira. No es el mismo pack. Habla de diferentes mandatos e intenta salvar a su mandato. Se habla de todo lo que ha derivado el conflicto pero no del conflicto en sí, del nudo del conflicto".

Pérez de Rozas (CATRADIO): "Es decepcionante la explicación que Laporta ha dado porque estos informes valen 150 euros, no 150.000 como se ha pagado. Esta conferencia de prensa es un intento de parar el daño reputacional del club sin explicar el porqué se contrató a Enríquez Negreira. Puede que esto incluso se ensucie más. Liquida la relación contractual con el padre Negreira y da por seguro que no influye en los arbitrajes y esto está por demostrar. Todo huele muy mal. El punto de partida son 8,5 millones de euros a una empresa del número 2 de los árbitros. ¿Cómo es posible que la gente no sospeche?".

Josep Pedrerol (El Chiringuito): "Esto tiene que aclararse por el bien del Barça. Yo soy del Barça también y quiero saber qué pasa de verdad con este asunto. ¿Por qué ese pago con el dinero de los socios al vicepresidente arbitral? ¿Dónde ha ido la pasta? ¿Por qué se han gastado la pasta en un señor que mandaba a los árbitros? Como culé tienes que estar cabreado".

"El Real Madrid es el equipo del régimen"

Iturralde: "Durante la época del régimen, el Barça ganó más títulos que el Madrid".