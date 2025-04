Así reaccionaron los jugadores del Barça al plantón del Madrid a la RFEF

El Real Madrid protagonizó un espectáculo esperpéntico en la previa de la final de la Copa del Rey. El club blanco, indignado por las declaraciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea y González Fuertes, plantó a la Federación Española de Fútbol en la rueda de prensa, el entrenamiento en La Cartuja y la cena de directivas del viernes y amenazó con no disputar el encuentro contra el FC Barcelona si no se modificaba el equipo arbitral del partido.

Aunque la entidad presidida por Florentino Pérez negó que en algún momento se hubiera planteado no presentarse a la final de la Copa, durante unas horas de la tarde del viernes la posibilidad de que el partido no se disputara fue muy real. La intermediación del CSD fue decisiva para que el Madrid recapacitara y se conformara con manifestar públicamente su malestar con las palabras de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes. El fútbol acabó ganando.

La postura del Barcelona en todo momento fue ejemplar. Jugadores, entrenadores y directivos del club culer no entraron en ninguna polémica y se centraron en lo que dependía de ellos. Iñigo Martínez fue el único que no pudo evitar manifestarse al respecto tras la consecución de la Copa del Rey: "Lo que pasó ayer no está a altura del gran que el club que es el Madrid. Esa es mi opinión. No es fácil estar ahí y que todos te apunten, por eso he felicitado hoy al árbitro. Todos nos equivocamos. Creo que hoy ha ganado el fútbol y eso es lo importante".

¿Cómo reaccionó la plantilla del Barcelona de puertas hacia dentro a esta actitud del Madrid? Tal como hemos explicado en 'La Posesión', los futbolistas se enteraron del plantón del club blanco a la Federación gracias a los propios servicios de comunicación de la RFEF que estaban en el estadio de La Cartuja. Alucinaron cuando vieron lo que estaba pasando. No entendían nada. Sensación muy parecida a la de la mayoría de la población española.

Después de la estupefacción inicial, el mensaje en el vestuario fue contundente: a lo nuestro y a preparar bien la final. El Barça quería ganar el título de la Copa del Rey para dar el primer paso hacia el triplete y no quería que nada le desviara la atención. Y así fue. El equipo de Hansi Flick tumbó al Madrid en la prórroga en una exhibición de competitividad hasta el final. Tres de tres en los clásicos. Y el próximo 11 de mayo, la 'final' de la Liga en Montjuïc.