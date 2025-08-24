La reacción de Ter Stegen a la remontada del Barça

Mientras se encuentra en la fase inicial de la recuperación de sus problemas en la espalda, Marc-André ter Stegen está muy pendiente de los partidos del FC Barcelona. El capitán blaugrana, que en la previa del Gamper enterró el hacha de guerra con el club y firmó el documento sobre su lesión que facilitó la inscripción de Joan Garcia, no pierde detalle de los primeros compases de la temporada 2025/26.

Este domingo, horas después del sufrido triunfo del equipo de Hansi Flick en el Ciutat de València, el guardameta alemán ha celebrado en las redes sociales los tres puntos logrados contra el Levante: "Buen trabajo, equipo. ¡Qué remontada", ha escrito Ter Stegen en 'X'.

Buen gesto de capitán de Ter Stegen para continuar dejando atrás la polémica y apoyando al equipo en el inicio de un curso en el que él, en el terreno particular, aspira a luchar con Joan Garcia por la titularidad. Sabe que el de Sallent es la gran apuesta de club para el presente y el futuro, pero quiere recuperarse bien de sus problemas lumbares para ayudar al equipo en el segundo tramo de la campaña.