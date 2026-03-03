La reacción de Neymar que descolocó a Umtiti: "Hemos perdido 4-0, ¿vale?"

El FC Barcelona se prepara para una noche épica en el Spotify Camp Nou este martes 3 de marzo de 2026, donde intentará revertir un abultado 4-0 en contra ante el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26.

La eliminatoria parece sentenciada tras la goleada sufrida en la ida en el Riyadh Air Metropolitano, pero el espíritu culé evoca recuerdos de gestas históricas para mantener viva la esperanza. En este contexto de "hacer posible lo imposible", como ha repetido Hansi Flick en rueda de prensa, apelando a la unión del equipo y al apoyo de la afición, unas declaraciones recientes de Samuel Umtiti cobran especial relevancia.

El excentral blaugrana, que vivió en primera persona una de las remontadas más legendarias de la historia del club, recordó en una entrevista con DAZN Francia la actitud de Neymar antes del histórico 6-1 al PSG en 2017. Umtiti explicó cómo, tras caer 4-0 en la ida en París, vio llegar a Neymar al vestuario del Camp Nou "todo tranquilo, bailando", mientras él pensaba: "Eh, amigo, hemos perdido 4-0, ¿vale?". Sin embargo, el brasileño estaba convencido: "Esta noche es para mí y es para nosotros".

Esa confianza extrema de los cracks, capaz de transformar lo imposible en realidad, sorprendió al francés, quien destacó la mentalidad de jugadores de élite que, antes de los encuentros, ya visualizaban marcar los goles decisivos para remontar partidos de esta índole. "Eso es lo que realmente me sorprendió, perdiendo 4-0, jugando la vuelta en casa, sí, pero con jugadores de ese nivel como el PSG. Muchas veces antes de un partido decían "mira lo que va a pasar, voy a marcar dos goles", afirmó.

ENTRENAMIENTO DEL BARCELONA EN LA CIUDAD DEPORTIVA. ciudad deportiva joan gamper / FCB / Archivo

Ahora, con el Barça obligado a firmar una noche mágica similar (necesita al menos cuatro goles sin encajar para forzar la prórroga, o cinco para pasar directamente), las palabras de Umtiti sirven de inspiración en el vestuario culé. Flick ha apelado a que "todo el mundo" debe rendir al máximo, no solo figuras como Lamine Yamal (autor de un hat-trick reciente ante Villarreal), sino al bloque entero y a los aficionados que acudirán este martes al feudo blaugrana.

El Camp Nou, una vez más, será testigo de si la fe y la calidad individual logran obrar el milagro ante un Atlético sólido y con ventaja abismal. La historia del club dice que nada es definitivo hasta el pitido final.