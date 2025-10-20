La reacción de Lewy a su lesión: "Oh mierda, es un problema grave"

Robert Lewandowski se recupera actualmente de una lesión en el isquiotibial. El delantero centro blaugrana notó unas molestias en el bíceps femoral de su pierna izquierda en la primera parte del Polonia - Lituania.

Lewandowski jugó todo el encuentro pese a notar molestias.Tras hacerse pruebas los médicos vieron que se había roto muscularmente, algo que le va a mantener un mínimo de tres o cuatro semanas de baja.

En Polonia el periodista de Eleven Sports Mateusz Święcicki desveló en el canal Meczyki la reacción de Lewy cuando le comunicaron el alcance de sau última lesión: "Oh, mierda. Esto es un problema grave". Robert creía que sus molestias no eran importantes y quedó impactado al saber que, entre otros partidos, se perdería el clásico.

Robert Lewandowski mostrando sus músculos en un entrenamiento / Robert Lewandowski

El seleccionador de Polonia y ex jugador de osasuna Jan Urban ya había manifestado su sorpresa al conocer que el veterano 9 blaugrana sufría una lesión muscular importante: "Robert realmente sintió algo, pero si hubiera sido algo grave, no habría podido terminar el partido, No creo que sea nada grave, si hay un desgarro de fibras musculares, ya sea grande o pequeño, simplemente no se puede jugar".

Lewy es un goleador de época / FCB

Estas sensaciones optimistas de Urban eran las mismas que tenía el delantero polaco antes de someterse a las pruebas médicas que determinaron que sí que había lesión muscular. De haber sabido las consecuencias, Lewandowski quizá no hubiera forzado.

Robert Lewandowski ha arrancado el curso con cuatro goles en los 431 minutos y nueve partidos que ha disputado de blaugrana. Su baja unidas a las de Ferran Torres, Olmo y Raphinha han dejado a Flick con numerosos problemas para configurar un ataque de alto nivel.