La reacción de Laporta a la entrada sobre Lamine Yamal

Probablemente fue la jugada clave del Villarreal - Barça. En el minuto 39 de partido, Renato Veiga vio la tarjeta roja directa tras una entrada durísima sobre Lamine Yamal, lanzándose con las dos piernas por la espalda del futbolista y con riesgo de hacerle mucho daño.

Las asistencias médicas tuvieron que entrar a atender al '10' del Barça, mientras en el equipo local las protestas por la decisión del colegiado no cesaban. El temor ante una posible lesión invadió el banquillo blaugrana, aunque finalmente todo quedó en un susto y el extremo pudo continuar.

Las cámaras de Movistar+ captaron la reacción de Joan Laporta, acompañado de otros directivos en el palco de La Cerámica, cuando se produjo la acción. El presidente evidenció su indignación con varios gestos mientras miraba la entrada en la pantalla, mientras le comentaba alguna cosa al respecto a Rafa Yuste.

Tras la acción, el Barça dominó el partido con mayor tranquilidad y amplió su renta, ya en la segunda parte, precisamente por medio de Lamine. El extremo sumó su séptimo gol esta temporada en liga (noveno entre todas las competiciones), a los que hay que añadir 9 asistencias esta temporada.

Con el tanto, el '10' culé se encuentra a solo dos goles de igualar su mejor registro goleador en Liga, los nueve goles que marcó el curso pasado. La perla de la cantera del Barça sigue creciendo, a pesar de que en la presente campaña se ha visto afectado por una pubalgia que le lastró en los partidos y que incluso le apartó de los terrenos de juego.

Con él en el campo, el Barça de Hansi Flick gana un sinfín de alternativas en la generación de juego ofensivo, permitiendo además que otros jugadores como Raphinha o Fermín tengan más espacios por la atención que concentra Lamine.