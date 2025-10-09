La reacción de Lamine Yamal al 'show' de Nicki Nicole en Rosario que demuestra su influencia en las redes sociales: "Estamos aquí por él, ¿verdad?"

La cantante argentina y pareja de Lamine Yamal, Nicki Nicole, enamoró a todo la ciudad de Rosario, en Argentina, localidad que vio nacer a Leo Messi, Ángel Di Maria o Gio Lo Celso, con su concierto sinfónico para celebrar 300 años de su fundación.

Precisamente, Messi fue otro de los grandes nombres de la noche al revelarse un vídeo del jugador del Inter Miami felicitando a los rosarinos por el aniversario.

El 'show' se llevó a cabo desde el Monumento Nacional a la Bandera e interpretó temas icónicos de la urbe junto con la Orquesta Provincial de Rosario para el deleite de 250.000 personas que no quisieron perderse el homenaje en directo. La cantante llegó incluso a levantar una réplica de la Copa del Mundo que le lanzaron al escenario.

La artista es de la ciudad y se emocionó en diferentes momentos de la velada, un festival de música gratuito que ella misma se encargó de cerrar al terminar su actuación, e incluso se pudo ver como se derramaba alguna que otra lágrima en sus mejillas.

Con un océano de por medio, su novio, Lamine Yamal, no dudó en reaccionar a una publicación desde la distancia. Se trata de un vídeo del medio especializado Billboard que muestra la emoción y alegría de Nicki, al borde del llanto sobre el escenario al término del 'show'.

El '10' del Barça acompañó la republicación con dos emoticonos, uno de una estrella brillante y otro de un doble corazón rosa, reivindicando el amor que tiene por su pareja pese a los kilómetros que los separan estos días.

La reacción de Lamine Yamal al concierto de Nicki Nicole en Rosario. / Instagram

La influencia del joven azulgrana se hace patente en las redes y es palpable a simple vista, pues gran parte de los comentarios de dicha publicación mencionan que llegaron a ella a través de la Historia de Instagram del futbolista: "Estamos aquí por la historia de Lamine Yamal, ¿verdad?", preguntaba uno de ellos.

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole empezó solo como un rumor, pero a partir del inicio de la temporada fueron dando cada vez más evidencias de que era real. En un momento, sin embargo, algunos apuntaban a una posible ruptura, aunque ambos se encargaron de demostrar que no era así con indirectas primero y fotos conjuntas después.