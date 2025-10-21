Reacción del Barça a la suspensión del partido de Miami

Poco después del final del partido ante el Barça y el Olympiacos, LaLiga ha informado de la suspensión del partido que el Villarreal y el Barça debían jugar en Miami el próximo 20 de diciembre. Según la patronal, la empresa organizadora del encuentro, Relevent, se echaba atrás por la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

El club azulgrana, horas después del comunicado de LaLiga, ha emitido uno propio en el que lamenta la decisión, aunque la respeta. Tanto Barça como Villarreal estaban totalmente de acuerdo con la disputa del partido, todo lo contrario que el resto de clubes, habiendo sido el Real Madrid el club que más había protestado, con presión primero a la UEFA y después a la CONCACAF y el CSD.

El comunicado del Barça es el siguiente:

"El FC Barcelona respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos enfrentaría al Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga, al igual que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día. El FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos los clubs. El Club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país".