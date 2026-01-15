La reacción del Barça a la eliminación del Real Madrid en la Copa: "Te alegras porque es el máximo rival"

El Real Madrid vivió este miércoles un ridículo histórico al quedar eliminado en los octavos de final por el Albacete de LaLiga Hypermotion (3-2) sobre la bocina. El debut de Álvaro Arbeloa como entrenador blanco tuvo un sabor extremadamente amargo, después de relevar a Xabi Alonso, quien fue destituido el lunes, un día después de perder la final de la Supercopa contra el Barça en Arabia.

El FC Barcelona disputará su correspondiente eliminatoria de esta misma competición por la noche (21:00 horas) contra el Real Racing Club de Santander, el líder de la Segunda División, en El Sardinero. Un partido a cara o cruz que también será peligroso para los blaugranas. En este sentido, el asesor del presidente del FC Barcelona y miembro de la comisión deportiva del club, Enric Masip, valoró la eliminación del Real Madrid en el nuevo programa de TV3 'Fan Zone', presentado por Gerard Romero.

"Se ha quedado una buena noche. He visto la mayor parte del partido, pero todos los goles me han pillado por la radio. Cuando ha marcado el Albacete le he dicho a mi mujer 'sería increíble, pero no pasará' porque seguro que en algún córner marcaría y así ha sido. Ha sido un subidón. Te alegras porque es el máximo rival y te lo quitas de encima, pero nosotros tenemos un desplazamiento muy complicado en Santander contra el rival de Segunda. Tiene mala sombra la competición, fuera de casa, el ambiente... Muchas veces estás al límite de quedarte fuera", expresó el exjugador de balonmano.

Masip también quiso poner en valor que el mal momento que está atravesando el club blanco es la consecuencia de los éxitos que vive el Barça por la buena gestión de la junta directiva que preside Joan Laporta. "Todo esto sucede porque alguien lo causa y este es el gran qué. El gran momento del Barça no es casualidad, no es ganar un título solo, es una trayectoria. Todo lo que se está haciendo desde que llegamos y como nos encontramos al club... No hace falta tirar muchos años atrás, tan solo cuatro y medio. Ver cómo estaba el equipo, las posibilidades que tenía de competir, socialmente, económicamente... Lo que nos honra es ver la trayectoria donde se ha recuperado todo en el club. El equipo divierte, el gran trabajo de Deco con los fichajes, una cantera joven que enamora, se está haciendo un nuevo estadio e, incluso, el prestigio porque todas las marcas quieren colaborar con el Barça", concluyó.