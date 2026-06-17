La reacción del Barça al comunicado del Real Madrid por el Caso Negreira

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció durante la campaña electoral a la presidencia del club blanco que, si seguía siendo presidente, enviaría un informe a la UEFA de más de 500 páginas en relación al Caso Negreira y que pediría que el máximo organismo del fútbol europeo actuase contra el FC Barcelona.

Este miércoles, el club blanco ha hecho público un comunicado en el que "insta a la reanudación inmediata del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA, considerando inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes, por lo que exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso".

El comunicado sigue con el Real Madrid solicitando que la UEFA "adopte las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos". Además, recuerda que el club blanco ya se ha personado como acusación particular en el procedimiento penal en curso.

El ataque del Real Madrid no es nuevo. Al anterior, ya reaccionó el presidente del Barça, Rafa Yuste, y su junta directiva, anunciando la presentación de una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Respecto al nuevo comunicado del Real Madrid, no habrá reacción por parte del club azulgrana. "Quien debe hablar y responder es la UEFA", dicen desde el Barça.

No puede actuar

La UEFA, por su parte, no puede hacer nada en estos momentos. El expediente al que se refiere el Real Madrid data del año 2023 y el organismo que preside Ceferin no puede cerrarlo porque depende de lo que se decida en los juzgados españoles. Solo tras esa resolución y dependiendo de lo que digan los juzgados, la UEFA podría sancionar al Barça a nivel deportivo.

El Real Madrid habla de corrupción porque es un caso que no prescribe en el Código de Disciplina de la UEFA, pero sí es cierto que si se hace caso a la normativa de la Federación Española, el Caso Negreira habría prescrito, pues los pagos se produjeron entre el 2001 y el 2018, haciéndose públicos en el año 2023. Según las normas de la Federación Española, las infracciones prescriben a los tres años, el año o el mes, dependiendo de la gravedad de la inscripción.